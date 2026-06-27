Стоит ли ожидать обвала курса доллара: что будет с валютой

В Украине курс доллара в ближайшие дни, 27-28 июня, будет находиться в коридоре: покупка от 44,50 до 44,75 грн и продажа от 44,95 до 45,30 грн. А курс евро будет в пределах коридора: покупка от 50,90 до 51,35 грн и продажа от 51,40 до 51,80 грн.

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Об этом аналитик Алексей Козырев написал в своей статье для "Минфина". Из-за широкого спреда котировки евро в различных сетях обменных пунктов будут колебаться в достаточно большом диапазоне, что сохранит за евро статус главной валюты для спекуляций в эти дни.

Так, на прошлой неделе на ситуацию давил традиционный фактор завершения месяца, квартала и полугодия, а также активизация импортеров (в частности, госкомпаний энергетического сектора, оборонной отрасли, ритейлеров и продавцов техники). Кроме того, вырос спрос на валюту со стороны населения — как на наличном рынке, так и через покупку на карты.

Несмотря на периодические скачки курса доллара на межбанке до критической отметки 44,99 грн/$, Национальный банк Украины успешно справился с сдерживанием девальвации гривны. Для сглаживания колебаний НБУ ежедневно проводил интервенции, покрывая собственными продажами не менее половины всего рыночного спроса.

Благодаря активной позиции регулятора, по итогам пяти рабочих дней безналичная валюта даже продемонстрировала снижение стоимости:

Доллар: формально подешевел на 6 копеек . Торги в понедельник стартовали с уровней 44,83/44,86 грн/$, а завершились в пятницу на отметке 44,77/44,80 грн/$.

формально подешевел на . Торги в понедельник стартовали с уровней 44,83/44,86 грн/$, а завершились в пятницу на отметке 44,77/44,80 грн/$. Евро: на фоне международных колебаний пары EUR/USD упал в цене более существенно — почти на 23 копейки. Курс снизился с начальных 51,3796/51,4005 грн/€ до 51,1452/51,1705 грн/€ на закрытии торгов.

Наличный рынок оперативно реагировал на межбанковские тренды. По состоянию на вечер пятницы, 26 июня, в обменных пунктах были зафиксированы следующие курсы:

Доллар: покупка/продажа в пределах 44,96 – 45,20 грн/$ ;

покупка/продажа в пределах ; Евро: покупка/продажа в пределах 51,40 – 51,80 грн/€.

Финансисты отказались от попыток играть "на повышение" из-за высокой конкуренции за клиента, однако и предпосылок для существенного падения наличных курсов пока нет.

Как ранее писал OBOZ.UA, в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличных долларов. По прогнозу, до 28 июня стоимость валюты в них будет колебаться в пределах 44,3–45,2 грн. Вечером 26 июня там покупали доллар в среднем по 44,62 грн, а продавали по 45,12 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удешевление валюты при покупке и подорожание при продаже.

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