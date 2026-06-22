Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 28 июня стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,3-45,2 грн. Вечером же 22 июня там покупали доллар в среднем по 44,66 грн, а продавали по 45,15 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удешевление валюты в покупке при удорожании в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,3-45,2 грн. Вечером же 22 июня там:

покупали валюту по 44,49 грн;

продавали – по 45,12 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на последней неделе июня для валютного рынка будет присущ режим повышенной изменчивости. В частности, допускается, что в отдельные дни курс может меняться до 0,3 грн.

"Но такие скачки или падения в течение дня не означают, что рынок выходит из-под контроля. Нацбанк сохраняет возможность сглаживать чрезмерный спрос из-за валютных интервенций, а режим "управляемой гибкости", как и с начала его внедрения, будет выполнять стабилизационную функцию", – отметил Лесовой.

Более того, подчеркнул он, общая ситуация не дает оснований говорить о мощной девальвации гривни. По его словам, речь идет именно о более широких ежедневных колебаниях, а не об изменении курсовой конъюнктуры.

"Учетная ставка на уровне 15% свидетельствует о том, что Нацбанк и дальше ориентируется на сдерживание инфляционных и курсовых рисков. Дополнительно тонус рынка поддерживает ожидание, что международная финансовая помощь будет поступать без сокращений", – объяснил банкир.

Кроме того, обратил внимание он, текущие курсовые уровни также не выходят за пределы бюджетных ориентиров. Так:

Средневзвешенный курс на 2026 год установлен на уровне 45,7 грн/доллар.

Поэтому курс в около 45 грн "не является неожиданностью или сенсацией".

"В конце июня курс может меняться каждый день, но в пределах нового контролируемого диапазона. Интервенции НБУ должны снизить дисбаланс на межбанке, а наличный рынок постепенно будет вынужден адаптировать свои курсы к реальной ситуации", – спрогнозировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,687 трлн грн. Что на 40,1 млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.

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