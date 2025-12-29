Старый курс больше неактуальный: сколько стоит доллар в украинских банках

За выходные в украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень понедельника, 29 декабря, там определили курс валюты в средние 41,85/42,31 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше в покупке и на 4 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 26 декабря.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 42,25-42,5 грн. Так:

ПриватБанк – 42,3 грн;

Таскомбанк – 42,3 грн;

Укрсиббанк – 42,4 грн;

Юнекс Банк – 42,36 грн;

Сенс Банк – 42,25 грн;

ПУМБ – 42,5 грн;

абанк – 42,4 грн.

Покупают же они ее по 41,6-41,95 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Таскомбанк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Юнекс Банк – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,85 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

абанк – 41,8 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали стоимость валюты и в обменниках. Там ее выставили на среднем уровне 41,76/42,39 грн (покупка/продажа). Это:

на 3 коп. выше в покупке;

сразу на 14 коп. в продаже.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 4 января 2026 года) курс доллара в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 41,8-42,6 грн. Таким образом:

в банках не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже;

в обменниках – рост как в в покупке, так и продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"На стыке 2025 и 2026 годов валютный рынок будет находиться в состоянии относительного равновесия и предсказуемости. Ожидается, что спрос на иностранную валюту будет превышать предложение в пределах 10-15%, что не является критическим показателем и не создает рисков для курсовой стабильности", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде ожидают, что в начале 2026 года ситуация на валютном рынке Украины мало чем будет отличаться от текущей. Там прогнозируют, что НБУ будет играть ведущую роль, корректируя спрос и предложение через валютные интервенции. А валютный рынок будет достаточно сбалансированным.

