США ввели масштабные санкции против Ирана: кто попал под новые ограничения

Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана – теперь в качестве ответа на массовую иранскую ракетную атаку против Израиля. Это так называемые отраслевые санкции, то есть ограничения, относящиеся к одному конкретному сектору экономики страны.

Как отметило Министерство финансов США (именно оно в Америке отвечает за введение и содержание санкций), ограничительные действия касаются нефтяного и нефтеперерабатывающего сектора экономики Ирана. В ведомстве подчеркнули, что санкции введены "в ответ на атаку Ираном Израиля 1 октября, уже второго нападения на Израиль в этом году".

В частности, ограничения вводятся против десяти организаций, а также 17 судов из-за участия в операциях Национальной иранской нефтяной компании, против которой уже действуют санкции США.

Также ограничения применены против шести организаций и шести судов за участие в операциях по купле-продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из Ирана.

"В целом эти действия направлены против значительной части теневого флота танкеров и незаконных операторов, которые перевозят нефть иранского режима на экспорт", – подчеркнули в ведомстве.

Минфин США отмечает, что экспорт нефти из Ирана обеспечивается "сетью посредников из многих юрисдикций", которые "загружают и транспортируют иранскую нефть для продажи покупателям в Азии". Это компания Max Maritime Solutions FZE, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Это также Luna Рrimе (ранее известная как Selene), принадлежащая гонконгской Cathay Harvest Marine Ltd.

Также в списке либерийская компания Elza Shipping SA, Jazira Das International Oil Products Trading, компании Harry Victor Ship Management and Operation, Davina Shipping Inc и Rita Shipping Inc, расположенные на Маршалловых островах, Derecttor Company Limited, расположенная в КНР, малайзийская Delnaz Ship Management Sdn Bhd, зарегистрированная в Панаме Diamante Tankers Incorporated, и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, введение вышеуказанных санкций президент США 3 октября согласовал с другими лидерами стран G7. Следовательно, следует ожидать, что аналогичные ограничения введут и другие страны. Среди них их должен ввести ЕС.

Напомним, как вечером 1 октября по всему Израилю прозвучали сирены из-за ракетных обстрелов Ирана. Армия обороны отчиталась, что вражеских целей было более 180.

Отбивать атаку помогали США и Иордания (в частности, два американских эсминца), однако были и прилеты. В Пентагоне заявили, что эта иранская атака была вдвое масштабнее апрельской.

Корпус стражей исламской революции заявил, что эта атака является ответом на убийство Хасана Насраллы, генерального секретаря группировки "Хезболла".

