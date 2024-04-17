Украина не получит замороженные $300 млрд России сразу: министр США озвучила другой сценарий

Страны "Большой семерки" (G7) еще не решили, что делать с замороженными российскими активами, но даже если их полностью конфискуют, Украина не получит одномоментно их в полном объеме. Вероятен вариант, при котором будут изъяты только проценты по замороженным вкладам РФ.

Об этом, как сообщает Reuters, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она уверяет, что США и их союзники абсолютно привержены дальнейшей поддержке Украины и поэтому продолжают изучать возможности для разблокировки почти $300 млрд. Но для начала американский парламент должен одобрить пакет финансовой помощи.

"Учитывая значительное негативное влияние, которое война оказала на глобальную экономику, это гуманитарный и моральный императив во время экономической войны", – заявила Йеллен.

Также она предостерегла США и другие страны от дебатов вокруг помощи Украине, поскольку это может воодушевить власти страны-агрессора.

"Я действительно опасаюсь того, что Россия начала замечать признаки усталости США и наших союзников, а также что нам становится все труднее найти способы поддержки Украины, и что это дает им надежду на то, что они переживут нас и дождутся, когда наша решимость рухнет", – сказала глава Департамента казначейства.

Несмотря на это, Украина нуждается в постоянной финансовой поддержке, из-за чего постоянно обсуждается возможность использования замороженных российских активов. В частности, этот вопрос будет поднят на саммите G7 17 апреля, отметила Джанет Йеллен.

По ее словам, на данный момент рассматриваются различные возможности. Американский министр подчеркнула, что даже в случае конфискации всех замороженных российских активов вся сумма не будет одномоментно передана Украине.

Один из самых вероятных сценариев – использовать проценты по замороженным российским активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для помощи Украине. Страны ЕС уже сделали некоторые шаги в этом направлении, что приветствуют в Вашингтоне.

Стоит отметить, что среди стран G7 нет единства относительно вопроса, что делать с замороженными активами РФ. Тогда как США настаивают на том, что в международном праве имеется для этого прочная база, Германия и Франция обеспокоены тем, что это может создать опасный прецедент в дальнейшем. Но для использования процентов от активов для залога по кредитам и облигациям активы можно не арестовывать.

По словам Йеллен, западные чиновники занимаются оценкой рисков, связанных с любым таким шагом, включая российские угрозы зеркальных действий. В любом случае, окончательное решение будет принято лидерами G7.

Ранее, как уже сообщал OBOZ.UA, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала передать замороженные активы центрального банка РФ на восстановление Украины, а также расширить действие конфискации и на арестованные в ЕС активы российских олигархов, сотрудничающих с Кремлем.

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