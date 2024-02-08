Сенат США принял решение о пакете помощи на $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню: результат голосования

Сенат США 8 февраля проголосовал за рассмотрение законопроекта на сумму $95,34 млрд, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону (Тайваню). Сенаторы смогли в первом своем голосовании набрать достаточное количество голосов для дальнейшего принятия этого пакета военной поддержки.

"67 за. Значительное преимущество, сейчас началось обсуждение и будет снова голосование... 17 из 49 республиканцев проголосовали за", – сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Таким образом Сенат смог перейти к рассмотрению по сути пакета помощи Украине и другим союзникам.

Также лидер демократов в Сенате США Чак Шумер предупредил, что в законопроект будут внесены правки: "Мы будем работать над этим законом до тех пор, пока работа не будет сделана".

Голосование в Сенате – не финальное. Однако оно в целом демонстрирует готовность Штатов принимать решения о финансировании союзников, в т.ч. Украины, во время политического кризиса.

Окончательное решение по пакету на $95,34 млрд военной помощи будет принимать Палата представителей. По словам Железняка, это голосование, скорее всего, состоится на следующей неделе (12-18 февраля).

Решение Сената уже прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Историческое голосование! Глубоко признателен Сенату США за решительность в защите наших ценностей и независимости. Это важный шаг к укреплению нашей совместной борьбы за мир и свободу", – написал он.

Накануне, 7 февраля, республиканцы в Сенате заблокировали крупное двухпартийное соглашение, в которое входило как финансирование Украины и Израиля, так и выделение средств на обеспечение безопасности госграницы США. В целом говорилось о $118 млрд.

Нынешним голосованием из этого пакета "убрали" средства на госграницу. Отказаться от пограничного соглашения после провала голосования предложил именно Чак Шумер. В обновленном законопроекте, в частности, предполагается выделение Украине помощи в $60 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к сенаторам-республиканцам Конгресса США, которые сорвали голосование за военную помощь Украине. Он напомнил политикам о целях и стремлениях 40-го президента страны Рональда Рейгана и пристыдил американских законодателей.

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