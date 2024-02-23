США конфискуют у богатых россиян 700 млн долларов: за нарушение санкций наказывают банкиров и юристов

США через суды конфискуют у россиян 700 миллионов долларов и предъявили обвинения более 70 лицам за нарушение международных санкций. Среди обвиняемых: банкиры и юристы, способствовавшие обходу санкций.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США. "С начала жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину Министерство юстиции использовало все инструменты в нашем арсенале, включая наши международные партнерства, чтобы нацелиться на преступных субъектов и поддерживающую Владимира Путина деятельность, его приспешников и его незаконную войну", - сказала зам. генерального прокурора Лиза Монако.

За последние два года оперативная группа KleptoCapture задержала, изъяла и добилась судебных решений о конфискации активов на сумму почти 700 миллионов долларов у российских приспешников и предъявила обвинения более 70 лицам за нарушение международных санкций и экспортного контроля против России.

"Обвинения, которые мы объявляем сегодня против олигархов, посредников и отмывателей денег, являются следующей главой: пока будет продолжаться агрессия России, будет продолжаться и наша решимость привлечь ее приспешников к ответственности. Мы твердо стоим на стороне народа Украины", – заявили в Минюсте.

В Южном округе Нью-Йорка Департамент обнародовал обвинения против трех человек, в том числе попавшего под санкции олигарха Андрея Костина и двух его находящихся в США пособников. Посредники, Вадим Вольфсон, он же Вадим Беляев и Ганнон Бонд были арестованы сегодня.

В Среднем округе Флориды большое жюри присяжных вернуло обвинительный акт, обвиняющий Сергея Витальевича Курченко, находящегося под санкциями пророссийского украинского олигарха в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций США, получая средства и осуществляя бизнес с гражданами США на сумму .

В Северном округе штата Джорджия Феликс Медведев, проживающий в Атланте, признал себя виновным в своей роли в отмывании более 150 миллионов долларов через банковские счета и подставные компании от имени российских клиентов. Кроме того, 13 февраля KSK Group – подсанкционная российская компания, помогающая российским гражданам в международных денежных перемещениях – и двум гражданам России за рубежом, в том числе попавшему под санкции лицу, были предъявлены обвинения в отмывании денег.

В Южном округе Флориды Соединенные Штаты подали иск о гражданской конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Перевалову. Объекты недвижимости вроде бы связаны с сговором с целью удержания и передачи недвижимости в пользу Перевалова. Недвижимость, расположенная в отеле Ritz Carlton в Бал-Харборе, оценивается примерно в 2.5 миллиона долларов.

Наконец, в округе Колумбия был обнародован обвинительный акт, обвиняемый Владиславом Осиповым в банковском мошенничестве в связи с преступной схемой содействия эксплуатации Motor Yacht (M/Y) Tango, 255-футовой роскошной яхты, которая, как ранее заявляло Министерство российскому олигарху находящемуся под санкциями Виктору Вексельбергу.

Как писал OBOZ.UA, 21 февраля в Евросоюзе согласовали 13-й пакет санкций против страны-террористки России, но официально он будет утвержден 24-го числа в годовщину начала великой войны. В санкционный пакет вошли около 200 компаний и физических лиц, но не попали новые меры. Представитель Украины в ЕС назвал 13-й пакет "скромным" и призвал к более существенным ограничениям в 14-м пакете.

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