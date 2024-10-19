США готовятся выделить Украине $20 млрд: опасаются победы Трампа и хотят успеть до выборов

США готовы предоставить Украине до 20 млрд долларов в качестве части кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных активов России. Об этом заявили три источника.

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Как пишет Financial Times, переговоры о кредите ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить финансирование Киеву до конца года, осознавая, что если Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре, помощь Вашингтона Украине может быть прекращена.

Страны G7 были вовлечены в многомесячные переговоры по структуре кредита в размере 50 млрд долларов, согласованного в июне, при этом до недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше первоначально запланированного после того, как ЕС не смог гарантировать, что российские активы останутся иммобилизованными в течение как минимум трех лет.

Однако в пятницу официальные лица США сообщили своим коллегам из G7, что Вашингтон предоставит полную первоначальную сумму, около 20 млрд долларов. Это было бы возможно, заявили они, даже если ЕС не сможет убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на продление санкций ЕС – условие, которого потребовал Вашингтон.

Министры финансов G7, которые соберутся в Вашингтоне 25 октября в кулуарах заседаний МВФ и Всемирного банка, должны были выпустить заявление с распределением и структурой кредита, сообщили двое из источников.

Один человек, знакомый с переговорами, сказал, что окончательное соглашение пока не достигнуто, и США все еще консультируются с членами Конгресса и Украиной о том, как будет погашен кредит.

На прошлой неделе ЕС одобрил свой вклад в размере до 35 млрд евро в кредит G7. Большая часть замороженных активов российского центрального банка находится в блоке и, как ожидается, принесет около 3 млрд евро прибыли в год. Но ЕС нужно будет внести меньше, если США предоставят все 20 млрд долларов.

Великобритания, Канада и Япония намерены предоставить оставшуюся часть кредита в размере 50 млрд долларов. Но поскольку Венгрия наложила вето на решение о продлении санкционного режима блока против России, ЕС не смог удовлетворить просьбу Вашингтона предоставить более долгосрочные гарантии по схеме погашения.

Как сообщал OBOZ.UA, финансовые учреждения Нидерландов заморозили гораздо меньше российских денег, чем предполагалось. Так, в январе 2024 года в местном парламенте было объявлено, что общая сумма замороженных активов РФ составит 660 млн евро, однако до 1 июля было заблокировано только 97,2 миллиона.

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