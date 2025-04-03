"Проиграют в любой торговой эскалации": США предостерегли другие страны от ответа на пошлины Трампа

США предостерегли другие страны от немедленного ответа на новые пошлины Дональда Трампа, поскольку это может спровоцировать эскалацию торговой войны, в которой Вашингтон считает себя в более выгодной позиции. США призывают партнеров "сделать глубокий вдох" и не реагировать поспешно во избежание непредсказуемых экономических последствий.

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Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Bloomberg. Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин, которые могут изменить баланс мировой торговли.

Новый тариф в 10% коснется многих торговых партнеров, а отдельные страны, такие как Китай и Европейский Союз, столкнутся с еще более высокими ставками – 34% и 20% соответственно. Это решение вызвало беспокойство среди союзников США и других стран, уже готовящих соответствующие меры.

Министр финансов США Скотт Бессент, однако, предостерег правительства других государств от поспешных действий. Он призвал не отвечать на пошлины немедленно и избегать эскалации торговой войны. "Устройтесь удобнее, сделайте глубокий вдох, не принимайте немедленных ответных мер", – отметил Бессент, отмечая, что страны с торговым профицитом традиционно терпят большие потери в таких конфликтах.

По мнению Бессента, США имеют преимущество в торговых войнах, поскольку являются страной с дефицитом. "У страны с дефицитом есть преимущество. Они – страны с профицитом. Традиционно страны с профицитом всегда проигрывают в любой торговой эскалации ", – объяснил он.

Кроме универсального тарифа в 10%, введенного для всех США значительно подняли пошлины для ключевых экономических игроков. В частности, автомобили и запчасти иностранного производства теперь будут облагаться 25% пошлиной. Это решение уже раскритиковали в ЕС и Азии, заявив о намерениях дать ответ на политику протекционизма Трампа.

Европейский Союз, Китай, Япония, Южная Корея, Колумбия и Мексика открыто заявили, что не оставят новые пошлины США без ответа. Глава Комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге назвал эти тарифы "необоснованными, незаконными и непропорциональными".

В то же время, по заявлению Бессента, некоторые страны уже обратились в США для начала торговых переговоров. Он подчеркнул, что администрация Трампа готова "дать некоторое время на то, чтобы все наладилось", прежде чем предпринять дальнейшие шаги.

Хотя администрация Трампа демонстрирует жесткую позицию, Бессент дал понять, что пошлины могут быть не постоянными. "Делать что-либо опрометчиво было бы глупо ", - подчеркнул он, добавив, что США могут изменить свою политику в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Евросоюз и Китай готовят ответ США на введенные президентом Дональдом Трампом пошлины. В частности, Китай призвал отменить решение, а также пригрозил принять контрмеры для защиты собственных интересов.

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