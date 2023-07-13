"Будет находиться в новых "границах": эксперт спрогнозировал, как изменится курс доллара в Украине на грядущей неделе

В Украине на следующей неделе на наличном валютном рынке сохранится относительное спокойствие. Курсовые границы будут находиться в своих новых "границах", максимально приближенных к официальному курсу – курс доллара будет колебаться в пределах 36,7-37,7 грн/$.

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В то же время текущие колебания, как и неделю назад, будут на минимальном уровне – от 0,1 до 0,3 грн, а спред (разница между курсом покупки и продажи) будет держаться в амплитуде 0,15-0,25 грн. Такой прогноз озвучил OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

"Стоит отметить, что ситуация на валютном рынке тщательно изучается, анализируется НБУ. Регулятор, имея определенные экономические основания, уже анонсировал дальнейший путь на либерализацию валютного рынка, а это фактический отказ от регулирования рынка и постепенный переход к плавающему курсу валют с возвратом к инфляционному таргетированию. Также стоит напомнить, что в июле-сентябре НБУ планирует уменьшить учетную ставку на 1-2%", – сказал эксперт.

Так, в ближайшие 1,5-2 месяца на наличном валютном рынке следует ожидать постепенное укрепление гривны по отношению к доллару и евро вплоть до "объединения" с официальным курсом. Лесовой отметил, что на начало июля разница между официальным и наличным курсами уже составляет в среднем 0,5-1%, что является наглядным свидетельством стабильности и прогнозируемости валютного рынка.

"Итак, в период 17-23 июля на рынке сохранится достаточно стабильная ситуация: наличные курсы будут находиться в пределах 36,7-37,7 грн/$ и 40-41 грн/€", – подчеркнул специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время полномасштабной войны в Украине обменивать изношенные купюры стало гораздо сложнее, поскольку существуют логистические проблемы с вывозом банкнот за границу из-за закрытия неба. Нацбанк взялся за решение проблемы и четко заявил: отказывать в приеме старых купюр – незаконно.

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