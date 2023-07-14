Доллар замер: сколько стоит и где выгоднее обменивать 14 июля

Курс наличного доллара в банках Украины замер. В пятницу, 14 июля, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,8/37,35 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со вчерашними значениями курс не изменился ни в покупке, ни в продаже. При стоимость "бакса" заметно различается в зависимости от банка.

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В целом за последнюю неделю гривня ослабла на 2,5 копейки. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

В каких банках самый выгодный курс

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 14 июля продают ОТП, Универсал Банк и государственный ПриватБанк – все по 37,2 грн. Дороже всего купить американскую валюту предлагает государственный Ощадбанк – по 37,75 грн.

Покупает доллары по самой низкой цене ОТП (36,15 грн). А выгоднее всего сегодня продавать доллары в Укрсиббанке (по 36,8 грн).

Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать точный курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,10 грн, средний курс продажи составляет 37,20 грн. Евро на валютном аукционе 14 июля продают по 41,15 грн, а покупают по 41,46 грн.

Как изменится курс доллара на грядущей неделе

Ожидается, что в течение недели на наличном валютном рынке сохранится относительное спокойствие. Курс будет находиться в своих новых границах, максимально приближенных к официальному курсу – 36,7-37,7 грн/долл., считает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом банкир прогнозирует, что в ближайшие 1,5-2 месяца на наличном валютном рынке буде наблюдаться постепенное укрепление гривни к доллару и евро вплоть до объединения с официальным курсом. Лесовой отметил, что на начало июля разница между официальным и наличным курсами уже составляет в среднем 0,5-1%, что является наглядным свидетельством стабильности и прогнозируемости валютного рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время полномасштабной войны в Украине обменивать изношенные купюры стало гораздо сложнее, поскольку существуют логистические проблемы с вывозом банкнот за границу из-за закрытия неба. Нацбанк взялся за решение проблемы и четко заявил: отказывать в приеме старых купюр – незаконно.

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