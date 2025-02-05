Тут спортивні журналісти попросили мене прокоментувати розподіл/розпил бюджетних коштів на спорт в 2024-25 роках.

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Таке звернення я пояснюю тим, що у свій час, як віце-президент НОК України, був КАТЕГОРИЧНО проти БЮДЖЕТНОГО фінансування величезної кількості видів спорту тільки тому, що федерації цих видів спорту очолюють "ВАЖНИЕ ЛЮДИ". Більш за те, я переконливо доводив, що із бюджету мирної, але бідної країни варто фінансувати лише ті ПРІОРИТЕТНІ види СПОРТУ, які є традиційними для нашої держав, тобто, які є популярними, мають мережу спортивних шкіл і клубів, належний тренерський склад та успіхи на міжнародній арені.

Коли ж мова йде про часи ВИЖИВАННЯ нашої бідної і ВОЮЮЧОЇ України, то принципи ПРІОРИТЕТНОСТІ та ЕКОНОМІЇ - однозначно мусили б стати ВИЗНАЧАЛЬНИМИ.

Натомість, що ми маємо.

Почнемо із олімпійських видів спорту, де толерантно кажучи, і в традиційних для України видах спорту кінь,точніше олімпійська медаль, давно не валялася. Отож, спортивні чиновники під час війни вирішили іти в ногу з модою і долучили НОВІ ВИДИ спорту (про існування яких я вперше почув із таблиць фінансування) до державного фінансування.

Чиновники вирішили виділити по 3,2 мільйони гривень (загально 6.4 млн. грн.) на супер популярні у воюючій Україні…ФЛАГ-ФУТБОЛ і ЛАКРОС. Якщо коротко, то йдеться про різновиди американського та канадського футболу, які поширені в деяких штатах США та університетах Канади.

Суттєво з 5 мільйонів до 700 тисяч зменшено фінансування ГОЛЬФУ. Але Ви лише уявіть, що в 2024 році, коли на вистачало грошей на зарплати військовими, гольфісти отримули 5 мільйонів. Для розуміння, це такий вид спорту, яким здебільшого займаються багаті пенсіонери і певно він дуже актуальний для воюючої України!

Виявляється також, що під час війни українці почали масово займатися КЬОРЛІНГОМ. У бюджеті-2025 для нього знайшли 9,6 мільйонів гривень.( в 2024 році було 3,2 млн.грн)

Щоб далі Вас не перевантажувати мільйонами на інші види спорту, якими в Україні, а точніше закордоном, займаються кілька сотень спортсменів зауважу загально:

під час ВІЙНИ мусимо фінансову підтримати лише ті види спорту, які ЗДАТНІ на міжнародних форумах ГІДНО представляти УКРАЇНУ, а не використовувати бюджетні кошти, щоб виїхати за кордон і там залишитися!

Напишу й про ще одну непопулярну річ - БІЗНЕС на спорті, зокрема у футболі. Коли я щоденно читаю про продаж наших футболістів за мільйони доларів, про найновіші авто дружин футболістів та мільйонні зарплати очільників УАФ, які вже давно резиденти інших країн, то не розумію навіщо їм ще майже 40 мільйонів бюджетних гривень в 2025 році (в 2024 було виділено 71,1 млн)?!

Тепер кілька слів про НЕОЛІМПІЙСЬКІ види СПОРТУ.

Для початку зауважу, що стрімкий розвиток неолімпійських видів спорту має виразне прагматичне підґрунтя. Йдеться про різновиди спорту, які поширенні лише у кількох десятках країн і у яких набагато легше завоювати медалі, а відтак - отримати в Україні звання та премії.

Тож на підтримку китайської версії веслування на човнах "Дракон" в 2024 було виділено 14,1 мільйонів гривень, щоправда на 2025 - закладено лише 4 млн. На національну японську боротьбу СУМО - 15 мільйонів гривень, а в минулому році було 9,9 млн. Загалом фінансування різновидів боротьби вас шокує. Це й ГРЕППЛІНГ - 41, 6 млн, і МУЕЙ ТАЙ - 20 млн, і УШУ - 12 млн, і ДЖИУ-ДЖИТСУ - 10,1 млн….

Військові командири лише мріють отримати таких спортсменів у навчальних військових центрах, як інструкторів, але наші чиновники вирішили на бюджетні кошти відправляти їх на міжнародні змагання за кордон …

Загальний висновок.

Щоб у Вас не склалося враження, що я проти фінансування спорту. Навпаки, я боровся і продовжую переконувати, що левову частину коштів треба направляти на дитячий (безкоштовний) спорт і на популярні, традиційні та конкуренті види спорту, які ГІДНО представлять і прославляють УКРАЇНУ.

Що ж стосується всіляких лакросів, флаг-футболів, гольфу…,то я ЗА іх розвиток в України, але за спонсорські кошти, а не за гроші ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.

П.С. Не знайшов, щоправда, фінансування Всеукраїнської федерації доміно. Напевно після смерті її очільника Киви, там втратили доступ до владних кабінетів.