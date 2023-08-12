Смягчение валютных ограничений позволит создать благоприятные условия для бизнеса, – юрист

Дальнейшее смягчение валютных ограничений поможет создать благоприятные условия для бизнеса.

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Об этом сообщила юрист практики Технологий и Инвестиций Juscutum София Драч.

"НБУ ввел определенные смягчения, но они не приводят к облегчению для бизнеса по осуществлению валютных операций. Нововведения, по нашему мнению, только позволяют бизнесу привлекать новые средства из-за границы (внешние кредиты), но не расширяют его возможности осуществлять деятельность" за пределами страны", – пишет она.

Драч отметила, что условия полномасштабной войны приводят к постоянным финансовым потерям для украинского бизнеса, а нестабильность ценообразования приводит к потерям рынка, а некоторые предприятия даже сталкиваются с разрушением своих основных средств и помещений.

В этих условиях экспансия украинского бизнеса за границу становится еще более актуальной, что и влечет отток капитала средств.

Она добавила, что в таких сложных условиях регулирующему органу возможно стоит рассмотреть альтернативный подход и принять решительные действия во избежание негативных последствий на валютном рынке. При этом следует обеспечить баланс между ограничениями и развитием бизнеса, чтобы обеспечить стабильное экономическое развитие и привлекательные условия для инвесторов.

"Если НБУ осуществит обещанные смягчения, это может создать благоприятные условия для бизнеса, позволяя украинцам более свободно распоряжаться своими средствами на счетах в украинских банках, а также за рубежом", - подытожила Драч.

Напомним, недавно Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов.