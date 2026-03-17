Словакия без объяснений отказалась помогать Украине с электроэнергией: в "Укрэнерго" рассказали, к чему готовиться

Словакия в одностороннем порядке и без объяснений прекратила действие договора с Украиной о взаимных аварийных поставках электроэнергии – решение начнет действовать в мае. Это означает, что в случае возникновения сложностей в энергосистеме эта страна не будет осуществлять аварийную поставку электроэнергии нашему государству. Впрочем, в "Укрэнерго" утверждают, что негативных последствий этого украинцы не ощутят.

Как объяснили в "Укрэнерго", Словакия предоставляла Украине аварийную помощь довольно редко. А также "в очень ограниченных объемах".

"Последний такой случай был зафиксирован еще в январе этого года... Еще раз подчеркиваем, что никаких изменений для украинских потребителей не произойдет", – говорится в сообщении.

Почему Словакия больше не будет помогать Украине

В то же время, отметили энергетики, причины, по которой словацкий системный оператор – компания SEPS – решила прекратить действие Договора, неизвестны. В официальном письме, подчеркивается, разъяснений по этому поводу нет.

"Со своей стороны НЭК "Укрэнерго" никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS. Действуя в духе добрососедства и уважения норм европейского законодательства", – заверили украинские энергетики.

Торговля электроэнергией будет

Вместе с тем, утверждается, прекращение действия Договора никак не влияет на коммерческий обмен. Т.е., покупать ресурс у соседней страны Украина сможет.

"Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без ограничений, в соответствии с результатами суточных и долгосрочных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений", – сообщили в "Укрэнерго".

Месть за "Дружбу"?

В то же время, напомним, остановку аварийных поставок электроэнергии Украине премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал еще в феврале. Причиной же этого он назвал прекращение транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

"Если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, она не получит такой помощи", – сказал тогда словацкий премьер.

в то же время, рассказал ранее вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, в Украине существенно смягчились графики отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря снижению дефицита до 1 ГВт.

