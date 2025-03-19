Следует быть готовыми к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать от обменников в ближайшее время

В ближайшие дни в украинских обменниках ожидается значительное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (21 марта) он будет находиться в пределах от 41,1 до 41,8 грн. Вечером же 19 марта обменные пункты покупают валюту по 41,25 грн, а продают по 41,61 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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В банках же, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, курс ожидается в пределах от 41,1 до 41,9 грн (покупка/продажа). Вечером же 19 марта они покупают валюту по 41,33 грн, а продают по 41,9 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке.

Аналитик отметил: до конца недели компании будут рассчитываться по своим налоговым обязательствам с государством. А потому потребность в гривне как у экспортеров, так и импортеров повысится.

"Это поддержит курс нацвалюты на межбанке. И увеличит статистику торгов за счет роста продавцов на рынке", – рассказал Козирев.

Кроме того, подчеркнул он, активные интервенции НБУ по продаже доллара на торгах будут сглаживать колебания курса доллара. При этом:

Нацбанк будет присутствовать на торгах на этой неделе практически каждый день.

В условиях более активной распродажи валюты экспортерами "объемы интервенций регулятора не будут рекордными".

В целом же, резюмировал аналитик, ситуация на украинском валютном рынке на этой неделе будет очень непростой. Но "положительной для гривни".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

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