Сколько Украина потратила на оборону: в Минфине раскрыли цифру и обратились к гражданам

За январь-июль 2024 Украина направила на сектор безопасности и обороны уже 1 трлн грн. Средства пошли на зарплаты военным, питание, закупки техники и многое другое. Все деньги на обеспечение военных Украина берет исключительно из собственного бюджета, поэтому жителей страны призывают платить налоги.

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Об этом сообщило Министерство финансов Украины. Отмечается, что указанные траты уже составили 58,1% от суммы расходов общего фонда госбюджета.

В июле, в частности, было использовано 161,6 млрд грн. Средства были направлены на:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов;

закупки продуктов питания для Сил обороны;

медицинское обеспечение;

другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

"Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований. Призываем поддерживать Вооруженные силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации, ведь это основные источники финансирования безопасности и обороны Украины", – заявили в Минфине.

Напомним, на фоне больших потребностей в финансировании Кабмин должен подать на рассмотрение в Раду изменения в Налоговый кодекс, в частности предполагающие повышение основных налогов. Этот документ, по данным нардепов, уже подвергся некоторым изменениям, частности:

сохраняется повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% и установление налога на прибыль для банков на уровне 50% и для финансовых компаний – до 25%.

и установление налога на прибыль для банков исключены из проекта повышение НДС и введение сбора на предметы роскоши.

Также, по словам главы профильного комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), повышение налогов не сработает без детенизации. Поэтому правительство планирует:

реализовать таможенную реформу и реформу Бюро экономической безопасности (БЭБ);

сократить государственные расходы;

усилить борьбу с теневыми схемами.

Замглавы того же комитета Ярослав Железняк ("Голос") считает, что доработанный правительственный законопроект принесет в бюджет в этом году менее 125 млрд грн. Дело в том, что новые налоговые ставки в лучшем случае начнут действовать только в течение трех месяцев до конца года. Нехватку поступлений планируют компенсировать за счет сокращения бюджета, детенизации и других мер.

Как сообщал OBOZ.UA, весь украинский бизнес в условиях полномасштабной войны должен отказаться от схем уклонения от уплаты налогов, зарплат в конвертах и работы в тени. И если правительство, прежде чем повышать налоги, не обеспечит значительную детенизацию и соблюдение единых правил всеми представителями бизнеса, от повышения налогов пострадает белый бизнес.

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