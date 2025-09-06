Путин и Си во время саммита ШОС подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве дополнительного газопровода "Сила Сибири-2" (который компенсирует России почти половину потерь от снижения поставок Европе с начала войны), с учетом которого сумма всех годовых поставок газа из РФ в КНР вырастет с 38+10=48 до 44+12+50=106 млрд кубометров – по ценам, которые будут ниже, чем по поставкам Европе, и 30-летней перспективой.

Состоялось и неожиданно дружеское демонстративное братание КНР с Индией, да вдобавок Путина с Моди отдельно между собой – к примеру, непосредственно в российском люксовом автомобиле "Aurus" (то есть "Золото России").

В Европе на таком фоне (еще и с каким-то монгольским Хуелсухом) даже говорят о "новом мировом порядке" – по крайней мере, в экономике – и обвиняют в его формировании недальновидного Трампа.

Все это, безусловно, действительно мешает Соединенным Штатам эффективно влиять на половину мира, однако же есть у них, вместе с тем, и экономические рычаги, дабы перетянуть от России и Китай, и Индию (а политика тогда уже подтянется).

Средняя зарплата в США [очень] приблизительно выше индийской в 35 раз, китайской – почти в 4 (и больше, кстати, украинской в 12).

Так что американцам весьма выгодно инвестировать в Индию, создавая там свои предприятия со сверхнизкой стоимостью труда, да и в КНР (хотя в нее – не так выгодно, как в Украину).

А потом – свое же оттуда импортировать, и всевозможные импортные пошлины и таможенные войны внезапно исчезнут. Было бы желание искать выигрыши, а не свои поражения. Когда превыше всего – Экономика. А не войны (сначала торговые) ради войн.

И зачем же тогда американскому Китаю, которому Соединенные Штаты дают работу, покупая потом сделанное, - а Индии тем более ("Хинди Трампо бхай бхай!") – вечно бухой-нализавшийся бешеный мордорской смердюк?

Нью-Йорк - Мумбай, Нью-Йорк – Пекин,

Идут, идут вперед народы,

Дешевый труд есть мощный мир

Со "Статуей Свободы"…