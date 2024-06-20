Санкции против РФ вводят "вслепую": почему западные партнеры невольно снабжают Кремль оружием и как это остановить. Видео

Страны Запада, формируя санкционные пакеты против России, зачастую сами не знают, какие именно ограничения нужно ввести. Именно поэтому некоторые санкции вводятся "вслепую", из-за чего может складываться впечатление, что они не работают. Однако в последствии меры дорабатываются. И сейчас это касается, в первую очередь, закупок Россией компонентов для производства оружия. Сработать могут штрафы для бизнеса, международные иски в суды и вторичные санкции.

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Об этом в OBOZ.TALK рассказала Елена Трегуб, исполнительный директор независимой антикоррупционной комиссии, член антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. "Страны, наши партнеры часто сами не знают, какие санкции нужно внедрять. И они пробуют разные вещи",–- сказала эксперт.

Проблема заключается в том, что Россия так и не потеряла доступ к иностранным комплектующим для наращивания производства оружия. По данным Financial Times, РФ получает западные компоненты для высокоточного оружия через Китай и другие третьи страны. Для этого обычно используют целые сети теневых компаний. В результате в сбитых российских самолетах все еще находят западные элементы электроники.

"60% этой электроники – это американские компании. А остальные – это Нидерланды, Япония, Швейцария, Франция. Эти компании говорят, что они не знают, что все идет в Россию. И сейчас правительства думают о том, как сделать так, чтобы компании ввели более жесткие проверки конечного потребителя своего продукта. Но для этих проверок тоже нужны деньги, нужно нанимать людей, которые будут более тщательно вести эти практики", – рассказала Трегуб.

При этом, по словам специалистки, обойтись "мягкими рекомендациями" уже не выйдет. "Мягкие рекомендации уже есть... Но рекомендации не работают. Работает так же, как с банками – огромные штрафы, – объяснила Трегуб.

По ее словам, нужно создавать такие прецеденты. И только это поможет остановить торговлю компонентами для оружия с Россией.

"Докажем, что эта деталь произведена уже после полномасштабного вторжения. И она после полномасштабного вторжения попала в этот самолет.... И тогда должен быть, я так считаю, прецедент. Когда какую-то одну такую компанию хорошо оштрафуют, тогда достаточно будет одного прецедента для того, чтобы другие компании начали проверять это все. Или можно по-другому тоже делать. Можно подавать в суд на эти компании за ненамеренное нанесение ущерба украинским гражданам", – отметила Трегуб.

Кроме того, действенными могут быть вторичные санкции. Они могут быть направлены на страны, через которые идут потоки военных товаров для РФ, в первую очередь – Китай.

"Технологии продаются в России не напрямую. Главная точка посредничества – три четверти этих продаж осуществляются через территорию Китая. Это сам Китай и Гонконг... Нужно думать о вторичных санкциях. Китай, Кыргызстан, Объединение Арабской Эмираты, Турция, Сербия, вот эти страны – это главные посредники. Надо, чтобы наши партнеры с правительствами этих посредников поговорили: "Вы знаете, уже к тому идет, что, возможно, против вашей страны нужно вводить санкции". И я знаю, что такие разговоры ведут с правительством Казахстана", – отметила Трегуб.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянные представители стран-членов Европейского Союза (ЕС) согласовали 14-й пакет санкций против России в связи с агрессией против Украины. В него входят ограничения на импорт сжиженного природного газа (СПГ), других ресурсов и горных машин, меры против 11 грузовых судов, а также отключение России от ее собственного аналога SWIFT и др.

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