Речь, конечно, о Министерстве экономики Украины.

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Именно так его назвали в августе 1991-го, когда оно стало правопреемником трёхмесячного Министерства экономики УССР, и просуществовало оно в таком виде 10 лет (1).А потом - началось.

2001-2005: Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции (2);

2005-2010: снова Министерство экономики (3);

2010-2019: Министерство экономического развития и торговли (4);

2019-2021: Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (5);

2021-2025: опять Министерство экономики (6);

2025-…: Министерство ресурсов - ПЛАНИРУЕТСЯ, по словам нардепа Ярослава Железняка, на основе слияния Министерства экономики, Министерства агрополитики и продовольствия, а также Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (7).

Как следует из каждого названия, вместе с названием изменялись состав и структура, то есть пертурбации каждый раз происходили достаточно глобальные и несколько разрушительные.

К тому же - за 34 года было 30 министров, сейчас ожидается 31-й (Алексей Соболев).

При этом среди былых министров - бывшие президент Петр Порошенко, премьеры Анатолий Кинах, Юрий Ехануров, Арсений Яценюк, а также новый премьер Юлия Свириденко и множество прошлых вице-премьеров.

В связи с чем вспоминаю: месторасположение бывшего Института экономики АН УССР (Киев, ул. Панаса Мирного, 26) - сейчас Институт экономики и прогнозирования НАН Украины (там же) - в советское время шутники из этого же учреждения (они, кстати, и до сих пор там работают) комментировали так: "Как и сама наша экономика - в тупике и над обрывом".

Так вот, непрерывную и непонятную чехарду-перетасовку названий (вместе с составом и структурой), поручаемых задач, а также руководителей ведущего украинского министерства, которое, между прочим, регулярно даёт государству его первых/вторых лиц, можно прокомментировать весьма похоже.