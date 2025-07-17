Блог | Самое многострадальное министерство: готовится седьмая трансформация
Речь, конечно, о Министерстве экономики Украины.
Именно так его назвали в августе 1991-го, когда оно стало правопреемником трёхмесячного Министерства экономики УССР, и просуществовало оно в таком виде 10 лет (1).А потом - началось.
- 2001-2005: Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции (2);
- 2005-2010: снова Министерство экономики (3);
- 2010-2019: Министерство экономического развития и торговли (4);
- 2019-2021: Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (5);
- 2021-2025: опять Министерство экономики (6);
- 2025-…: Министерство ресурсов - ПЛАНИРУЕТСЯ, по словам нардепа Ярослава Железняка, на основе слияния Министерства экономики, Министерства агрополитики и продовольствия, а также Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (7).
Как следует из каждого названия, вместе с названием изменялись состав и структура, то есть пертурбации каждый раз происходили достаточно глобальные и несколько разрушительные.
К тому же - за 34 года было 30 министров, сейчас ожидается 31-й (Алексей Соболев).
При этом среди былых министров - бывшие президент Петр Порошенко, премьеры Анатолий Кинах, Юрий Ехануров, Арсений Яценюк, а также новый премьер Юлия Свириденко и множество прошлых вице-премьеров.
В связи с чем вспоминаю: месторасположение бывшего Института экономики АН УССР (Киев, ул. Панаса Мирного, 26) - сейчас Институт экономики и прогнозирования НАН Украины (там же) - в советское время шутники из этого же учреждения (они, кстати, и до сих пор там работают) комментировали так: "Как и сама наша экономика - в тупике и над обрывом".
Так вот, непрерывную и непонятную чехарду-перетасовку названий (вместе с составом и структурой), поручаемых задач, а также руководителей ведущего украинского министерства, которое, между прочим, регулярно даёт государству его первых/вторых лиц, можно прокомментировать весьма похоже.