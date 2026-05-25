С украинцев собрали 112 млн "налога на отдых": какие области заработали больше всего

За первые четыре месяца 2026 года местные бюджеты Украины получили 112 млн грн туристического сбора – это на 13,1% больше, чем в прошлом году, а наибольшие поступления зафиксировали во Львовской области, Киеве и на Прикарпатье. Все эти средства остаются в общинах и направляются на развитие инфраструктуры, туристических объектов и поддержку местной экономики.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Полученные средства местные власти могут направлять на те нужды, которые считают приоритетными – от ремонта дорог и благоустройства территорий до восстановления исторических памятников и развития туристической инфраструктуры.

Наибольшие поступления от туристического сбора за январь-апрель зафиксировали сразу два лидера – Львовская область и город Киев, которые привлекли по 22,5 млн грн. Столица и Львовщина остаются ключевыми туристическими магнитами страны, несмотря на изменение туристических потоков и вызовы безопасности.

Вторую позицию заняла Ивано-Франковская область, которая собрала 18,8 млн грн. Регион традиционно привлекает туристов Карпатами, горными курортами и возможностями для оздоровительного и активного отдыха. Значительный вклад в бюджет также сделала Закарпатская область, где туристический сбор за первые четыре месяца года составил 10,3 млн грн. Именно западные регионы сейчас остаются главными драйверами внутреннего туризма в Украине.

За счет этих поступлений финансируют модернизацию инфраструктуры, обустраивают рекреационные зоны, создают и поддерживают информационные центры для путешественников, а также реставрируют культурные и архитектурные памятники. Кроме этого, развитие туризма стимулирует создание новых рабочих мест в сфере услуг – от гостиничного бизнеса до ресторанной отрасли и транспорта.

В то же время туристический сбор платят не все. Законодательством предусмотрен ряд категорий граждан, освобожденных от этого платежа. Среди них – местные жители общины и люди, которые арендуют жилье на длительный срок, лица, прибывшие в служебную командировку при наличии подтверждающих документов, люди с инвалидностью, ветераны войны и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Также туристический сбор не взимается с детей до 18 лет, лиц, приезжающих на лечение в санатории по официальным путевкам, а также внутренне перемещенных лиц, имеющих соответствующий статус согласно украинскому законодательству. Для многих регионов это уже не просто дополнительный источник дохода, а реальный инструмент развития, который позволяет поддерживать общины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине до 20-30% рынка временного размещения туристов работает в тени, жилье сдают через онлайн-платформы, скрывая реальные доходы, из-за чего бюджеты недополучают значительные средства. Налоговая вместе с громадами вводит новые механизмы контроля, обмен данными и аналитику, чтобы выявить нарушителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!