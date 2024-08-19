Одна из стран ЕС планирует перейти на евро: как это будет происходить и какие требования были выполнены

Болгария планирует перейти на евро в 2025 году, переходный период будет длиться один месяц, когда и лев, и евро будут законным платежным средством. Центральный банк обеспечит бесплатный обмен львов на евро, а цены будут отображаться в обеих валютах в течение года после введения евро.

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Об этом сообщает Sofia Globe. 7 августа Национальное собрание Болгарии окончательно одобрило законопроект о введении евро, а также внесли поправки в закон о кредитных учреждениях, связанных с предстоящим переходом на новую валюту.

Этот шаг является важным этапом на пути к присоединению Болгарии к еврозоне, которое планируется осуществить в 2025 году. Однако окончательная дата введения евро будет определена решением Совета ЕС.

Болгария уже долгое время готовится к переходу на евро, и новый законопроект определяет основные этапы этого процесса. В течение месяца после введения евро как официальной валюты, так и евро, и лев будут законным платежным средством на территории страны. Это позволит обеспечить плавный переход для граждан и бизнеса, минимизируя риски и неудобства.

Важным моментом является то, что во время этого переходного периода остальные должны будут выдаваться в евро. Однако, если у продавца не будет нужной суммы в евро, он может выдавать сдачу в львах. В течение года после введения евро цены в магазинах будут отображаться как во львах, так и евро, чтобы потребители могли привыкнуть к новой валюте.

Центральный банк Болгарии обеспечит обмен львов на евро бесплатно, в неограниченном количестве и без ограничения времени, по официальному обменному курсу. В первые шесть месяцев после введения евро банки также будут осуществлять бесплатный обмен. В регионах, где отсутствуют офисы банков, обмен валют будут осуществлять отделения Болгарской почты.

Один из ключевых аспектов нового закона состоит в том, что он предусматривает запрет на повышение цен на товары и услуги в результате введения евро, если такое повышение не будет обосновано объективными экономическими факторами. Это важно для защиты потребителей от возможных спекуляций и злоупотреблений при переходе на новую валюту.

Однако Болгария сталкивается с вызовами, связанными с инфляцией. Ранее страна планировала присоединиться к еврозоне уже к концу 2023 года, но из-за роста инфляции этот план пришлось отложить. Болгария является беднейшим членом ЕС, и хотя она отвечает критериям финансовой дисциплины и низкого уровня долга, инфляция остается серьезным барьером на пути принятия евро.

Заместитель управляющего Болгарского национального банка Андрей Гуров выразил уверенность, что государство завершит подготовку к переходу на евро к январю 2025 года. В то же время возможны и другие сроки, ближе к середине года, в зависимости от того, как быстро Болгария сможет преодолеть инфляционные вызовы.

Присоединение к еврозоне, по мнению экспертов, может повысить уровень жизни в Болгарии и сократить расходы по ведению бизнеса. Власти страны ожидают, что введение евро будет способствовать стабилизации экономики и интеграции Болгарии в единый европейский рынок.

Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков отмечал, что стране осталось выполнить один последний критерий для присоединения к еврозоне – снизить уровень инфляции до приемлемого уровня. Денков также выразил уверенность, что до конца 2024 года Болгария сможет выполнить этот критерий.

Переход на евро имеет важное значение для будущего Болгарии, поскольку он не только повысит экономическую стабильность страны, но укрепит ее позиции в Европейском Союзе. Однако этот процесс требует тщательной подготовки и решения ряда вызовов, чтобы избежать экономических потрясений и обеспечить максимальную выгоду для граждан и бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, вопреки намерениям Нацбанка отвязать гривну от доллара и начать считать ее курс по евро, в ближайшее время этого не произойдет. Ведь хотя это решение и выглядит логичным, пока привязка гривны к евро не больше, чем намерением, для реализации которого понадобится ряд решений. В то же время возможность полноценного отказа от нацвалюты пока даже не декларировалась.

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