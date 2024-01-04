Ряд стран получит экономические "суперсилы" к 2050 году: The Economist раскрыл три главные стратегии

К 2050 году могут произойти изменения в числе стран-лидеров глобальной экономики. Получить экономические "суперсилы" к этому сроку планируют Индия, Индонезия и Саудовская Аравия. Кроме того, собственные схемы прорывного роста подготовили и небольшие страны, включая Камбоджу и Кению.

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Об этом говорится в материале The Economist. Аналитики издания описали три основные стратегии развивающихся стран по достижению прорывного роста экономики до середины XXI века.

Прыжок к высокотехнологичному производству

Таким сценарием планируют воспользоваться Индия, Индонезия и Саудовская Аравия. Эти страны хотят превратить многочисленную и дешевую рабочую силу в конкурентное преимущество.

В планах реформ указанные государства делают ставку на создание заводов и фабрик, которые будут производить сложные товары с высокой добавленной стоимостью. В частности, компьютеры и ракеты.

Для этого государства предлагают вводить налоговые льготы, ограничивать импорт и поощрять иностранные инвестиции. При этом среди трудностей, которые могут помешать воплощению амбиционных планов, аналитики выделяют кризис технологического прогресса, высокую конкуренцию в этой сфере и протекционизм.

Металлы и зеленый переход

Индонезия, Камбоджа и Кения попытаются использовать свои природные ресурсы. Особенно это касается редкоземельных металлов и минералов, необходимых для зеленого перехода.

Государства хотят добиться своих целей, запрещая экспорт бокситов и никеля и одновременно создавая собственные промышленные парки. Также планируются субсидии для переработки металлов и производства аккумуляторных батарей и ветряных турбин. Среди рисков такого подхода аналитики выделяют низкую производительность и снижение глобального спроса на "зеленые" товары.

Создание глобальных хабов

Страны Персидского залива, особенно ОАЭ и Саудовская Аравия, стремятся стать местом, где ведется мировой бизнес. Три кита их экономических планов – привлечение торговли, развитие туризма и внедрение высоких технологии.

Они тратят огромные суммы на инфраструктуру, искусство, образование и космическую отрасль. Однако перечисленные страны сильно зависят от иностранной рабочей силы, не могут развивать частный сектор и имеют ограниченное время до снижения спроса на нефть, которое лишит их "лишних" ресурсов.

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