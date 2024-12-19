Путин показал непристойный жест, рассказывая россиянам о росте их зарплат. Фото, видео

Российский диктатор Владимир Путин во время "Прямой линии" показал непристойный жест средним пальцем, когда извинялся перед россиянами за утверждение о росте их зарплат. Путин признал, что зарплаты увеличиваются не у все жителей РФ, после того, как ему пожаловались на безудержный рост цен в стране.

Видео дня

Заявление главы Кремля, сопровождаемое с неприличным жестом, прозвучало 19 декабря в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году вновь совмещена с "Прямой линией". Путин, в частности, обсуждал с присутствующими рост цен на продукты, после чего был вынужден извиняться за свои же слова о росте зарплат в РФ.

"Я, во-первых, прошу прощения у аудитории и особенно у тех, кто нас слушает сегодня, видит, следит за нашей работой по различным СМИ, в интернете. Когда я сказал, что рост цен, инфляция где-то 9% с небольшим, но есть и рост заработных плат, и располагаемых реальных доходов населения, – это усредненные цифры. Конечно, страна огромная. Кто-то меня послушает, скажет: "Что ты несешь? Какое повышение благосостояния? У меня как было, так и есть". А кто-то скажет: "У меня меньше стало". Такое, конечно, бывает. Но я говорю об усредненных цифрах... Мы не можем опираться ни на что другое, кроме как на усредненные показатели", – сказал российский диктатор после того, как рассказал россиянам о росте их зарплат.

Кроме того, хозяину Кремля пришлось признать, что на ценах в России так или иначе сказываются санкции, хотя есть и "недоработки властей". Также, по его словам, подорожание продуктов вызвали "общий спад в мировой экономике" и плохие урожаи. "Рост цен – вещь плохая, но в целом, надеюсь, мы можем справиться", – резюмировал диктатор.

Путин также отметил, что предложение продуктов в РФ "не успевает за спросом". Например, по словам диктатора, производство молока выросло в два раза, но за это же время вырос и спрос на него.

К слову, на самом деле в 2024 году инфляция в РФ уже вышла из-под контроля, был обновлен двухлетний рекорд роста цен. Только за неделю с 10 по 16 декабря, по официальным данным Росстата, индекс потребительских цен прибавил 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52%.

Основной вклад в инфляцию вносит именно рост цен на продукты питания. Так, подорожание продуктов достигло 10,9% в годовом выражении и стало максимальным с ноября 2022 года. Почти вдвое (на 88,8%) с начала года стал дороже картофель. Рост цен на лук ускорился до 45,4%, на капусту — до 40,3%, на свеклу — до 30,8%.

Сливочное масло, по данным Росстата, подорожало на 34,4% с начала 2024 года, несмотря на решение правительства открыть импорт из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ. Рост цен на молоко ускорился до 19,1%, на сметану – до 18,5%. Баранина стоит на 22,6% дороже, чем в начале года; говядина – на 12,4%, хлеб – на 14,3%, морковь – на 14,1%, яблоки – на 18,4%.

Как сообщал OBOZ.UA, также во время "Прямой линии" Путин назвал полномасштабное вторжение России в Украину "движухой". Военный преступник выдал, что "движуха" начинается, когда становится "скучно".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!