Во многих регионах России начали массово отключать мобильный интернет и связь – официально это объясняют "мерами безопасности". На самом деле речь идет о новом этапе цифровой изоляции и попытке Кремля подавить доступ к альтернативной информации и предупредить возможные протесты.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). За последние сутки сбои зафиксированы в Липецкой, Владимирской, Московской и ряде других областей.

Формально местные власти объясняют это "обеспечением безопасности", однако реальная цель – это изоляция населения от альтернативных источников информации и недопущение любых проявлений сопротивления режиму. Первые серьезные отключения начались еще перед "днем победы", когда интернет в Москве выключали якобы для обеспечения праздничных мероприятий.

Однако праздничные даты прошли, а практика осталась. Теперь такие ограничения все чаще сопровождают репетиции парадов, собрания силовиков или сообщения об угрозах безопасности.

Проблемы наблюдаются у пользователей многих операторов: "Билайн", "Мегафон", МТС, Yota, "Ростелеком". В ряде случаев пропадает не только мобильная связь, но и банковские приложения, мессенджеры и даже официальные сайты государственных учреждений.

По информации ЦПД, речь идет не о "безопасности", а о репетиции цифровой изоляции в случае протестов или массовых беспорядков. Такой шаг Кремля – это попытка "закрутить гайки" еще больше, лишить россиян привычного инструмента коммуникации и доступа к независимой информации.

Интересно, что власти РФ не скрывают намерения в дальнейшем ограничивать связь. Через официальные оповещения гражданам прямо сообщают, что сбои могут быть "временными", призывая "терпеть".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России кадровый дефицит достиг 2,6 миллиона человек и может вырасти до 4 миллионов. Основными его причинами являются мобилизация, эмиграция и провальная кадровая политика. Больше всего не хватает квалифицированных работников в промышленности, транспорте и агросекторе.

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