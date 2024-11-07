Россия ценит только деньги: Зеленский раскрыл урок, который преподала оккупантам Украина

Украина уже начала использовать активы России для восстановления разрушенной инфраструктуры, что станет уроком для агрессора. В то же время РФ все еще получает достаточно доходов от продажи нефти, чтобы продолжать войну в Украине.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил каждого лидера, отстаивающего право Украины использовать средства из российских активов для защиты от агрессии РФ.

"Российское государство не ценит ни людей, ни морали – оно ценит только деньги. И поэтому для них это будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину. Честно говоря, это украинские деньги. Именно в Украине российские войска разрушили сотни городов и сел. Миллионы наших людей потеряли свои дома. Для этого нужны средства", – объяснил Зеленский.

Глава государства призвал не искать причин для затягивания решений, а найти механизм, который позволит направить российские средства в Украину, чтобы они как можно скорее начали работать. Вместе с тем он напомнил, что средств, получаемых РФ от продажи энергоресурсов, ей хватает для продолжения агрессии против Украины.

"Мы все знаем, что Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать войну. Россия все еще избегает санкций и покупает компоненты для дронов и ракет по всему миру", – сказал Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Он отметил, что Россия провоцирует нестабильность и вмешивается в жизнь не только населения Украины, но и в Сахеле, Йемене, Северной Африке, на Ближнем Востоке. Именно поэтому миру нужны рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина.

"Вместе мы можем не только остановить войну России против Украины, но и ответить на другие вызовы. Это возможно для нас – для Европы, а не для одного отдельного лидера. Прошу вас объединиться для защиты общих интересов наших народов. И также мы должны работать вместе с нашими союзниками ради наших общих интересов", – добавил Зеленский.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Украины планирует растянуть во времени $50 млрд, которые получит за счет доходов от замороженных активов РФ. Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует, что деньги могут быть выделены в рамках трехлетней финансовой программы.

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