Россия обстреляла энергообъекты в пяти областях Украины: будут ли отключения света 16 сентября

В Украине 16 сентября не планируется введение графиков отключений света. Однако в ряде регионов фиксируются проблемы с электроснабжением из-за российских обстрелов и непогоды. В частности, РФ атаковала энергообъекты в пяти областях, а погодные условия привели к аварийным отключениям в восьми регионах.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики и НЭК "Укрэнерго". "Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О каких-либо изменениях с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго. Призываем украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы — с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00", – сообщили в министерстве.

При этом уровень потребления электроэнергии, согласно данным "Укрэнерго", по состоянию на 9:30 16 сентября был на 6,4% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу, 13 сентября. Это объяснили понижением температуры в западных областях.

В энергосистеме все еще есть дефицит, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. "Поэтому сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии в вечерние часы. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00", – призвали в "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии в Украине: где нет света 16 сентября

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала энергетическая инфраструктура в пяти регионах. Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

"В Донецкой области в результате обстрела обесточивались подстанции, бытовые потребители, местная промышленность, а также железная дорога (были нарушения в движении поездов). Питание возобновлено. В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточены 404 абонента в 4 населенных пунктах. Питание частично восстановлено", – сообщили энергетики.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 86 населенных пунктов в 8 областях. В частности:

27 населенных пунктов в Киевской области;

23 населенных пункта в Хмельницкой области;

12 населенных пунктов в Черниговской области;

11 – в Днепропетровской области;

7 – в Одесской области;

5 – в Полтавской;

1 населенный пункт в Николаевской области.

Если почасовые отключения света вернутся, узнать график можно будет на официальных ресурсах облэнерго. Список в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минэнерго призвали украинцев собственноручно готовиться к зиме, утеплив свои дома и внедрив энергоэффективные технологии. В ведомсте напомнили, что можно получить господдержку по установке солнечных панелей, генераторов и принятию других мер, которые помогут уменьшить зависимость от центрального энергоснабжения.

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