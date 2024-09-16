Россия обстреляла энергообъекты в пяти областях Украины: будут ли отключения света 16 сентября
В Украине 16 сентября не планируется введение графиков отключений света. Однако в ряде регионов фиксируются проблемы с электроснабжением из-за российских обстрелов и непогоды. В частности, РФ атаковала энергообъекты в пяти областях, а погодные условия привели к аварийным отключениям в восьми регионах.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики и НЭК "Укрэнерго". "Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О каких-либо изменениях с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго. Призываем украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы — с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00", – сообщили в министерстве.
При этом уровень потребления электроэнергии, согласно данным "Укрэнерго", по состоянию на 9:30 16 сентября был на 6,4% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу, 13 сентября. Это объяснили понижением температуры в западных областях.
В энергосистеме все еще есть дефицит, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. "Поэтому сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии в вечерние часы. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00", – призвали в "Укрэнерго".
Отключения электроэнергии в Украине: где нет света 16 сентября
За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала энергетическая инфраструктура в пяти регионах. Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
"В Донецкой области в результате обстрела обесточивались подстанции, бытовые потребители, местная промышленность, а также железная дорога (были нарушения в движении поездов). Питание возобновлено. В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточены 404 абонента в 4 населенных пунктах. Питание частично восстановлено", – сообщили энергетики.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 86 населенных пунктов в 8 областях. В частности:
- 27 населенных пунктов в Киевской области;
- 23 населенных пункта в Хмельницкой области;
- 12 населенных пунктов в Черниговской области;
- 11 – в Днепропетровской области;
- 7 – в Одесской области;
- 5 – в Полтавской;
- 1 населенный пункт в Николаевской области.
Если почасовые отключения света вернутся, узнать график можно будет на официальных ресурсах облэнерго. Список в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минэнерго призвали украинцев собственноручно готовиться к зиме, утеплив свои дома и внедрив энергоэффективные технологии. В ведомсте напомнили, что можно получить господдержку по установке солнечных панелей, генераторов и принятию других мер, которые помогут уменьшить зависимость от центрального энергоснабжения.
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