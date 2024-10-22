"Россия – как "Титаник": Зеленский раскрыл ситуацию в экономике РФ и результат санкций

Введенные в отношении России международные санкции не действуют по полной, поскольку страны Европы ввели их не до конца. Поэтому эффект от ограничений "буксует" на два года.

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Как сообщает корреспондент OBOZ.UA, об этом на встрече с украинскими журналистами заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что санкции должны утопить российскую экономику, но это произойдет постепенно.

"Британцы ввели важные санкции, о которых мы просили их. Санкции будут увеличиваться. Однако мы поднимали вопрос, что санкции не имеют того эффекта, на который рассчитывала Европа. Потому что сами же не ввели их до конца. Это настоящая потеря, считаю, если не два года, года так точно. Год назад Россия должна была быть в том состоянии, в котором должно быть в следующем году", – пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что экономика страны-агрессорки должна ощутить последствия агрессии против Украины.

Это как "Титаник" — Россия. Их экономика начнет тонуть, но будет делать это медленно. Для нас это очень важно — чтобы после окончания этой войны они не смогли восстановиться через месяц. И чтобы не появлялись больные мысли, даже через годы ", – добавил президент.

В то же время, когда может закончиться война, Владимир Зеленский не сказал, но отметил, что судя по состоянию российской армии, людей им еще пока хватает. Хотя внутри страны растет доля недовольных войной в Украине.

Но, безусловно, нежелание мобилизовать своих растет, находятся форматы мобилизации северокорейских военных. Безусловно, это происходит. Это факт просто, что они готовят тот или иной контингент. Но это говорит о том, что последствия этой войны уже оказывают влияние на российское. общество. Процент людей, которые будут против этой войны, будет увеличиваться в России"

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на прошлой неделе Великобритания ввела пакет санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России, который на тот момент стал самым большим. Под ограничения попали 18 танкеров и 4 газовоза, что должно лишить Россию значительной части доходов, ведь танкеры, против которых были введены ограничения, "только за последний год перевезли нефти на около 4,9 млрд долларов".

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