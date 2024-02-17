Россия использует фермеров, чтобы расшатать ситуацию в Молдове: выступают против Украины, ЕС и блокируют границы

В Молдове набирают обороты протесты фермеров: они уже блокировали контрольно-пропускной пункт Леушены-Албица на границе с Румынией. Аграрии требуют от власти дотаций, в то же время они откровенно выступают против президента Майи Санду. Сама Санду уверена: ситуацию в стране пытается дестабилизировать Россия, для этого они используют пророссийского молдавского политика Ілана Шора. Сам Шор скрылся из Молдовы и может находиться в РФ.

"Мы знаем, что этой весной Россия возобновит свои действия, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию", – сказала президент Молдова еще в январе этого года. А уже в феврале молдавские фемеры начали массовые акции протеста. Они фактически следуют примеру фермеров в ЕС. Однако в ЕС аграрии протестуют в первую очередь против "Зеленого соглашения", а оно никакого отношения к Молдове не имеет.

"Мы требуем от правительства и парламента немедленно начать эффективный диалог с протестующими фермерами и оказать срочную финансовую помощь - не менее 400 млн леев на компенсации мелким и средним фермерам, наиболее пострадавшим от кризиса последних двух лет", - призвали в Ассоциации "Сила фермеров". Аграрии не только требуют компенсации. Они также предъявляют откровенно популистские требования. Например, глава организации Александр Сучкарь заявил, что банки начнут забирать у фермеров землю за кредиты.

Недавно Мая Санду вновь заявила, что Кремль хочет использовать беглого олигарха Илана Шора для дестабилизации ситуации в стране после отказа Москвы в его выдаче Кишиневу. Апелляционная палата Кишинева приговорила беглого депутата, лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества на 5 миллиардов леев (более $270 миллионов). Суд также запретил Шору занимать должности в банковской системе в течение пяти лет и конфисковал его активы в пользу государства.

Его партия "Шор" в течение двух лет пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Они сначала устраивали протесты из-за того, что Молдова ограничивала закупку российского газа, затем – из-за роста цен. Каждый раз пророссийская партия пыталась устроить импичмент Санду. Санду поддерживает движение Молдовы в ЕС, осуждает действия России и поддерживает Украину.

За попытку сменить власть в Молдове в интересах РФ против Илана Шора наложили санкции и ЕС, и США. Молдавский миллиардер заявлял, что может уехать в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, польские протесты на границе имеют российский след. В частности, нынешний протест фермеров, как и предыдущие забастовки перевозчиков, организовал и поддерживает представитель маргинальной партии Конфедерация Рафал Меклер.

А посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что на самом деле у польских фермеров нет оснований для обострения протестов. По его словам, требования бастующих уже услышали в Европейском Союзе, поэтому дальнейшее решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе будет выигрывать только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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