Россия атаковала энергетику Украины, вводили авариные отключения: где нет света

В ночь на 10 апреля Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Рано утром вводились аварийные отключения в Николаевской и Херсонской областях, но к 9:00 они отменены. Продолжают действовать ограничения в Харьковской области, но уже по новым графикам.

Об атаке сообщили в "Укрэнерго". "Ночью россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Повреждено оборудование одной из подстанций "Укрэнерго", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Министерстве энергетики, обстрелом также был поврежден объект генерации в Одесской области. В этом случае обошлось без отключений потребителей.

В целом, по данным Минэнерго, энергосистема Украины работает стабильно и сбалансированно. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – до 400 МВт. Также предполагается незначительный экспорт.

Николаевская область: отключали две очереди

По данным "Николаевоблэнерго" аварийные отключения света вводили с 6 утра. Сначала отключили потребителей первой очереди, однако уже к 7 утра пришлось добавить и вторую очередь.

"По состоянию на 8 утра все отключенные ранее потребители уже с электроэнергией. Мы работаем и делаем все возможное, чтобы так было и дальше", – заявили в облэнерго.

При этом энергетики просят жителей региона экономить электроэнергию, чтобы избежать повторных отключений. Особенно это касается тех, кому только-только вернули свет.

Отключения света в Харькове: графики обновили

В Харькове и области обновили графики почасовых отключений электроэнергии. Новое расписание действует с 10 по 14 апреля. Соответствующий документ опубликовали в обладминистрации.

В нем указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который света точно не будет. Предполагается, что свет потребителям будут отключать на 7 часов в сутки.

Впрочем, это не означает, что в другое время электричество точно не отключат, объяснили в "Харьковоблэнерго". Энергетики отметили, что электросеть Харьковской области работает в экстремальных условиях, придерживаться графиков плановых отключений зачастую просто невозможно. Харьковчане рассказывают в соцсетях, что свет отключают на 11-16 часов каждый день.

Причина – продолжение обстрелов и уже имеющиеся повреждения электрических сетей. Все это вынуждает энергетиков осуществлять отключения в объемах, превышающих почасовые графики.

Как сообщил во время визита в Харьков 9 апреля президент Украины Владимир Зеленский, сейчас ведется работа над улучшением ситуации с энергоснабжением Харькова. "Докладывали о физической защите энергообъектов, восстановлении сетей. Сейчас создаются все необходимые условия, чтобы снизить дефицит электричества. Харьков должен получить более легкие графики. ...Есть правильные предложения, мы обеспечим финансирование. Все детали чиновники обнародуют", – отметил президент.

Другие регионы: где есть проблемы с энергоснабжением

По данным Минэнерго, вечером 9 апреля на высоковольтной подстанции Полтавской области отключалось оборудование. В результате обесточились бытовые потребители операторов системы распределения на Харьковщине и Полтавщине, промышленность, железная дорога (зафиксированы нарушения в движении поездов). В течение часа все потребители запитаны.

Как сообщал OBOZ.UA, пока что в Украине не планируют повышать тариф на электроэнергию с текущих 2,64 грн за 1 кВт*ч без учета объема потребления. Однако исключать этого нельзя – прежде всего из-за необходимости проведения ремонтов энергообъектов, поврежденных россиянами.

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