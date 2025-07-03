Реестр для каждого кошелька: в Украине готовят базу всех банковских счетов, комитет Рады одобрил решение

В Украине готовятся изменения в банковском секторе, в частности планируется создание централизованного реестра всех банковских счетов и сейфов граждан, усиление контроля за проблемными банками и расширение полномочий. Однако некоторые положения, в частности доступ налоговых и правоохранительных органов к финансовой информации, могут свидетельствовать о подготовке к частичному или полному открытию банковской тайны.

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Об этом говорится в доработанном законопроекте N13007-д, который комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу. По словам главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева ("Слуга народа") цель документа – снижение рисков для финансовой системы в условиях военного положения и укрепление защиты прав вкладчиков.

По словам авторов, законопроект разработан для повышения стабильности банковского сектора. В частности для прозрачности процессов вывода банков с рынка и совершенствования инструментов взаимодействия между государственными органами, в частности Нацбанком, Фондом гарантирования вкладов физических лиц и другими структурами. Гетманцев также очертил основные положения законопроекта:

усиление защиты вкладчиков и кредиторов: законопроект предусматривает обновление механизмов возврата средств в случае банкротства банка, речь идет об улучшенной процедуре расчетов с клиентами и кредиторами;

законопроект предусматривает обновление механизмов возврата средств в случае банкротства банка, речь идет об улучшенной процедуре расчетов с клиентами и кредиторами; упрощение вывода проблемных банков с рынка: процедуры станут более четкими, менее затратными и прозрачными для государственных органов и самих вкладчиков;

процедуры станут более четкими, менее затратными и прозрачными для государственных органов и самих вкладчиков; расширение полномочий НБУ: Национальный банк Украины получит больше прав как обеспеченный кредитор, это позволит ему эффективнее возвращать средства, предоставленные в качестве рефинансирования для банков, потерявших платежеспособность;

Национальный банк Украины получит больше прав как обеспеченный кредитор, это позволит ему эффективнее возвращать средства, предоставленные в качестве рефинансирования для банков, потерявших платежеспособность; механизм передачи активов и обязательств: предполагается внедрение механизма взаимодействия между банками, которые выводятся с рынка, и "принимающими" банками, которые могут взять на себя часть активов и обязательств;

предполагается внедрение механизма взаимодействия между банками, которые выводятся с рынка, и "принимающими" банками, которые могут взять на себя часть активов и обязательств; обмен информацией между НБУ и Фондом гарантирования: в частности речь идет о регулировании обмена банковской тайной;

в частности речь идет о регулировании обмена банковской тайной; повышение капитальных требований: вводятся новые нормативы по капитализации банков в соответствии с европейскими стандартами;

вводятся новые нормативы по капитализации банков в соответствии с европейскими стандартами; киберзащита, оборот наличности и инвестирование: закон также включает положения по усилению кибербезопасности банков, регулирование наличных операций и правил совместного инвестирования.

Среди новаций, которые вызвали пристальное внимание – создание единого реестра банковских счетов и банковских сейфов всех граждан. Такой реестр будет доступен для Государственной налоговой службы, правоохранительных органов, финмониторинга, НАПК и АРМА. В будущем, согласно озвученным планам, реестр планируют передать в подчинение Минфина.

Также было заявлено, что законопроект является частью подготовки к возможному открытию банковской тайны – положения об этом уже содержатся в бюджетной декларации. Такую информацию по словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос") подтвердили во время заседания Комитета, видеозапись предоставлена народными депутатами. В поддержку законопроекта высказались 18 членов профильного комитета, еще двое воздержались.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам готовят введение ряда новых налогов, которые планируют внести в бюджет на 2026 год. Однако начнут ли их взимать именно с 2026-го – пока неизвестно. Среди ключевых нововведений – налогообложения продаж на онлайн-платформах, введение акциза на сладкие и газированные напитки, а также усиление системы сбора налогового долга.

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