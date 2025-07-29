УкраїнськаУКР
русскийРУС
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Рада вернула для всех обязательную отчетность, но почему-то через Закон о расширении доступа к лекарствам

Иллюстрация - женщина со смартфоном в руках

Несмотря на военное положение, статистическую и финансовую отчётность, в том числе - юрлиц и предпринимателей, снова сделали обязательной, прекратив действие изменений, внесённых Законом N2115, принятым в начале войны.

Видео дня

У тех, кто эту отчётность совершенно законно не подавал, то есть практически у всех её субъектов, имеются три месяца на подачу её за весь период неподачи.

Естественно, разрешили проверки своевременности и полноты такой отчётности.

Закон N4505, которым это тотальное возобновление установили, посвящён, судя по его названию, проблеме "расширения доступа пациентов к лекарственным средствам".

Так что субъекты отчётности теоретически могут об этом возобновлении и не догадываться, ведь упраздняли отчётность торжественно и громко, а возобновляют - тихонечко "через лекарства".Такое впечатление, что принимала это не Рада, а какая-то Коза ностра - согласно соответствующим обычаям и традициям. 

Кстати, как бывший нардеп - должен высказать определённое сомнение, все ли голосовавшие за этот Закон на совсем другую тему отыскали в далёких глубинах Заключительных положений его текста спрятанный пункт насчёт всеобщего возобновления отчётности: может, просто доверились благородному названию этого коварного Закона?

А хотя бы и дочитались - ну и кто бы ради какой-то несчастной отчётности посмел бы не проголосовать за доступ к лекарствам?

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...