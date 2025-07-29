Несмотря на военное положение, статистическую и финансовую отчётность, в том числе - юрлиц и предпринимателей, снова сделали обязательной, прекратив действие изменений, внесённых Законом N2115, принятым в начале войны.

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У тех, кто эту отчётность совершенно законно не подавал, то есть практически у всех её субъектов, имеются три месяца на подачу её за весь период неподачи.

Естественно, разрешили проверки своевременности и полноты такой отчётности.

Закон N4505, которым это тотальное возобновление установили, посвящён, судя по его названию, проблеме "расширения доступа пациентов к лекарственным средствам".

Так что субъекты отчётности теоретически могут об этом возобновлении и не догадываться, ведь упраздняли отчётность торжественно и громко, а возобновляют - тихонечко "через лекарства".Такое впечатление, что принимала это не Рада, а какая-то Коза ностра - согласно соответствующим обычаям и традициям.

Кстати, как бывший нардеп - должен высказать определённое сомнение, все ли голосовавшие за этот Закон на совсем другую тему отыскали в далёких глубинах Заключительных положений его текста спрятанный пункт насчёт всеобщего возобновления отчётности: может, просто доверились благородному названию этого коварного Закона?

А хотя бы и дочитались - ну и кто бы ради какой-то несчастной отчётности посмел бы не проголосовать за доступ к лекарствам?