Продавцы нефти готовятся переписывать цены: что происходит на рынке

Один из крупнейших банков мира Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть-сырье снизятся до 60 долларов за баррель. Таким образом, финучреждение присоединилось к другим, озвучившим аналогичные прогнозы.

Видео дня

Как сообщает Bloomberg, после того, как в начале этого месяца в группе ОПЕК+ подтвердили планы увеличить добычу нефти, в Goldman Sachs придерживались предварительных ценовых прогнозов на уровне 70-85 долл/барр. Но в условиях растущего экономического давления со стороны США банк снизил свои прогнозы до 65-80 долл/барр.

"Мы ожидаем, что Brent будет оставаться выше 70 долл/барр в ближайшие месяцы, но мы больше не видим минимальную цену в 70 долларах", – написал руководитель отдела исследования сырьевых товаров Даан Струйвен. Сейчас фьючерсы на эталонную нефть Brent колеблются в районе 71 долл/барр.

Ранее свои прогнозы на нефть снизили другие международные банки – Morgan Stanley и Bank of America. Они также считают, что во второй половине года Brent будет торговаться на уровне 60 долларов за баррель.

JPMorgan Chase тоже уже некоторое время прогнозируют, что цены на нефть в конце года снизятся до 60 долл/барр, а в Citigroup ожидают, что такая цена на нефть будет во втором и третьем кварталах, а в четвертом вообще снизится до 55 долл/барр. Помимо Уолл-стрит, пессимистические прогнозы по нефти начали озвучивать и такие ведущие нефтяные компании, как Vitol Group и Gunvor Group.

Снижение цен на нефть ранее поддержал президент США Дональд Трамп. Он предлагает облегчить бремя потребителям и центральным банкам, но это может создать финансовые риски для производителей американской сланцевой нефти и для стран с ОПЕК во главе с Саудовской Аравией.

Согласно предварительным оценкам Уолл-стрит, в следующем году нефть может ожидать незначительный рост. Так, в JPMorgan ожидают, что стоимость этого сырья будет составлять в среднем 61, но может снизиться даже до 50 долларов за баррель.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что страны "Большой семерки" (G7) планируют отказаться от призыва к государствам-союзникам ограничить или адаптировать лимит цен на российскую нефть, выдвинутый в начале войны. В проекте коммюнике, которое будет обнародовано до трех лет с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, этого требования больше не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!