Путин выдвинул ультиматум, а затея Эрдогана провалилась: сможет ли Украина вывозить зерно

Переговоры президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидера кремлевского режима Владимира Путина закончились пустыми заявлениями. "Зерновую сделку" не возродили, а Путин озвучил ультиматум и фактически потребовал снять часть санкций. Против такого шага выступила Украина. Вместо уговоров Путина украинские власти пытаются наладить альтернативный морской маршрут, который смог бы действовать без согласия РФ. И первые успехи в этом вопросу уже есть.

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О том, сможет ли Украина компенсировать отсутствие "зернового коридора" и почему провалились переговоры с Путиным, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украина пытается обойтись без "зернового соглашения" с РФ

Пока Путин продолжает ставить ультиматумы и требовать отменить санкции, Украина пытается создать альтернативный маршрут использования Черноморского порта. Уже несколько суден вышло из портов и сразу же направилось в территориальные воды Румынии и Болгарии. Там судна находятся в безопасности, а уже оттуда они направляются в место назначения через Босфор.

Теоретически такой путь мог бы заменить "зерновое соглашение", рассказывает OBOZREVATEL руководительница Центра экономических исследований Вероника Мовчан. Главный вопрос – обеспечить безопасность такому маршруту. Пока те несколько судов, которые воспользовались таким маршрутом, успешно достигли пункта назначения. Однако Россия продолжает угрожать атаковать судна, которые выходят из украинского морского порта.

"Это скорее вопрос к военным экспертам, возможно ли обеспечить безопасность. Остается вопросов, что со страховкой, будут ли соглашаться владельцы судов на такой маршрут", – говорит Мовчан. По ее словам, пока заменить "зерновой коридор" не удается. Объемы экспорта сокращаются. Кроме того, из-за того, что зерно вывозят автомобильными путями, фактически приходится сокращать экспорт другой продукции (металлургии и т.д).

"Есть еще одна проблема, которая также повлияла на ситуацию – постоянные атаки РФ на Дунайские порты. Я бы сказала, что покамест Украине не удается компенсировать тот ограниченный морской экспорт, который был во время действия "зернового соглашения". Зерно мы можем вывезти, но это будет более длительный процесс. Но нам нужно вывозить не только зерно, нужно вывозить и другую продукцию", – поясняет Мовчан.

Задача Путина: уничтожить возможность Украины экспортировать агропродукцию и полностью занять рынок. Санкции против продажи продуктов питания и удобрений ни ЕС, ни США не вводили. Поэтому это чуть ли не единственная отрасль экономики РФ, которая не столкнулась с проблемами и ограничениями. Россия же продолжает настаивать: санкции против российский компаний и банков мешают им работать. Поэтому санкции нужно снять, и тогда РФ якобы вернется к зерновому соглашения.

Невыполнимые ультиматумы – один из кремлевских приемов. Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину они также требовали от НАТО фактически вернулась на границы 1997 года, а также гарантировала, что Грузия и Украина никогда не получат членство. Такое требование заранее было невыполнимо. Это нарушает статут НАТО, противоречит идеи Альянса. Поэтому выдвигая ультиматум, Россия не пыталась добиться его выполнения, а всего лишь создавала иллюзию, что виноват "запад", который "отказывается выполнять справедливые условия РФ".

Эрдоган не смог додавить Путина: российскому диктатору уже никто не верит

Переговоры Эрдогана с Путиным в Сочи могли завершиться договоренностью о возобновлении "зерновой сделки". Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это чуть ли не последний шанс узнать, вернется ли РФ к договоренности. А сам Эрдоган анонсировал "очень важное" заявление по итогам встречи.

Однако результат оказался нулевым. Путин продолжил озвучивать тезисы пропаганды, говоря о том, что срыв зерновой сделки не повлиял на рынки. А Эрдоган фактически от имени ООН заявил, что подготовлен новый пакет предложений, выполнить который должны ЕС и США. Фактически Путина уговаривают перестать угрожать обстрелом товарных суден, а он цинично отказывается, каждый раз придумывая новые и новые причины.

Позицию Эрдогана попытался объяснить обозреватель Bloomberg Марк Чемпион. Он уверен, что Турции не собирается бросать вызов западу. Эрдогану нужно участие в НАТО, европейские рынки сбыта. А еще – окончание войны России против Украины, которое не превратит Черное море в "российское озеро". Но при этом Турция пытается сохранить отношения и с агрессором: покупать дешевый газ, принимать туристов из РФ и развивать общую инфраструктуру.

Эрдоган готов отстаивать снятие санкций против России. В предложении, которая озвучила Турция в РФ: отмена санкций с "Россельхозбанкая" и компаний, которые занимаются продажей удобрений. Фактически Путин решился на шантаж: отмена санкций в обмен на возможность для Украины экспортировать свое зерно.

По итогам встречи Путин заявил, что и без украинского зерна рынок не изменился, а цены на агроподукцию в мире не изменились. При этом африканские страны, которые больше всех нуждаются в дешевой продукции, на встречи с Путиным требовали открыть экспорт зерна из Украины. В июле лидер Египта Абдель Фатах Ас-Сиси призвал Путина вернуться к черноморской зерновой сделке во время саммита. Ряд африканских стран, в том числе Кения и Египет, ключевой импортер российского зерна, переживающий острый продовольственный кризис, обрушились с гневом на Россию.

Доверия к РФ нет даже со стороны стран Африки. Путин превратился в политического маргинала, он понимает только язык силы. И только понимание, что Черноморские порты будут работать и без согласия РФ, может заставить его возобновить соглашение.