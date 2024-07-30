Путин разрешил "дружественным" странам не возвращать России долги: о каких суммах идет речь

Путин позволил "дружественным" странам не возвращать России $600 миллионов долгов, что приведет к значительным потерям для российского бюджета в 2024 году. Это решение является частью стратегии России по укреплению союзнических отношений на фоне противостояния с Западом.

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Об этом сообщили РосСМИ. Российские власти, следуя советской традиции, продолжают прощать долги странам, которые она считает "дружественными".

В 2024 году российский бюджет недосчитается около 50 миллиардов рублей, или $578 миллионов, выплат по ранее выданным межгосударственным кредитам. Это решение принято на фоне стремления найти союзников в противостоянии с Западом. Согласно данным Счетной палаты РФ, вместо запланированных 99 миллиардов рублей в виде процентов и погашения тела долга, Россия получит в этом году вдвое меньше – 49,7 миллиарда рублей.

Это явилось результатом изменений условий межправительственных соглашений, хотя конкретные страны, получившие поблажки, не были названы. Предполагается, что новенькую отсрочку по кредитам могли получить страны Африки либо крупные торговые партнеры России, такие как Турция либо Индия.

К началу 2023 года совокупная задолженность иностранных государств перед Россией составила $28,9 миллиарда. Крупнейшими должниками были Беларусь ($8,2 миллиарда), Бангладеш ($5,9 миллиарда), Индия ($3,8 миллиарда), Египет ($1,8 миллиарда) и Вьетнам ($1,4 миллиарда).

В 2023 году Кремль списал долги двум африканским государствам. Соглашение по долгу на $690 миллионов было заключено из Сомали – одной из самых бедных стран мира. Часть задолженности образовалась еще при СССР, а другая – в рамках соглашения с Парижским клубом кредиторов. Задолженность была частично прощена, а отчасти реструктурирована.

Также Россия простила $29,64 миллиона долга Республике Конго, которая присоединилась к российской программе "долг в обмен на развитие". В целом, Россия списала странам Африки $20 миллиардов долга. К примеру, Анголе была прощена задолженность на $3,5 миллиардов, Эфиопии – на $5 миллиардов, Алжира – на $5,7 миллиардов, Ливии – на $4,5 миллиардов.

Невозможность возвратить долги может быть частично связана с санкциями, из-за которых у стран-заемщиков возникают технические трудности при использовании международной финансовой инфраструктуры. Кроме того, многие развивающиеся страны, взявшие ссуды в России, до сих пор не могут преодолеть последствия глобальных кризисов, таких как пандемия COVID-19.

Россия планирует потратить почти 1,5 триллиона рублей, или около $17 миллиардов, на государственные кредиты в ближайшие три года. Между тем в июне Минфин России повысил прогноз по дефициту бюджета из-за развязанной Россией войны против Украины. По итогам года дефицит увеличится с запланированных ранее 1,56 триллиона до 2,12 триллиона рублей или с 0,9% до 1,1% ВВП.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, китайские банки не хотят работать с связанным с Россией юанем – например, купленный на подсанкционной Мосбирже или использованный в соглашениях с Москвой. Такие деньги там начали воспринимать как "грязные" – и местные банки стали избегать работы с ними.

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