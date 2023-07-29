Путин попытался использовать Африки и получил отпор: президент ЮАР раскритиковал "дары" и призвал открыть морской экспорт зерна из Украины

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время встречи с Путиным заявил, что он вместе с коллегами приехал на саммит в Россию не ради "даров" и призвал РФ возобновить морской экспорт зерна из Украины. Путин попытался использовать африканских лидеров, чтобы создать иллюзию заботы о продовольственной безопасности и показать отсутствие дипломатической изоляции. Однако в результате снова потерпел неудачу.

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"В тот момент, когда мы слушали ваше выступление сегодня, когда вы реагировали на некоторые элементы наших предложений, мы вот что отметили. В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто мировым рынкам", – сказал Рамафоса Путину. Он также сказал, что они приехали не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента".

"Мы, конечно, понимаем, что вы по щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными трудностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – добиться каких-либо поставок такого характера", – подчеркнул президент Южно-Африканской Республики.

С похожим заявлением выступил и глава Африканского союза

Глава Африканского союза Азали Ассумани в заключительной речи саммита "Россия – Африка" заявил, что бесплатная поставка небольших партий зерна в шесть африканских стран не решит кризис на рынке продовольствия, вызванный российским вторжением в Украину. Чтобы противодействовать глобальной угрозе продовольственной безопасности, необходимо прекратить боевые действия.

Он в очередной раз предложил посредничество африканских стран в мирных переговорах между Украиной и Россией. "Президент России продемонстрировал, что готов помогать нам в сфере обеспечения зерном. Да это важно, но этого может быть недостаточно. Нам нужно добиться прекращения огня", – заявил Азали Ассумани.

На самом деле Путин пытается заработать на зерновом кризисе

Российский диктатор Владимир Путин – человек, не уважающий международное право и ставящий мир на грань голода с целью продать дороже свое зерно. Это неадекватный человек, с окружением, зарабатывающим на блокировке зерновой сделки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Global News. Он назвал цели таких действий страны-террористки России.

По словам гаранта, блокирование РФ "зернового соглашения" приведет к росту цен на российское зерно, а, соответственно, и даст ему возможность заработать дополнительные средства. "Блокировка нашего зерна – это очень просто. Он реализует свое. Он идет от конкуренции и увеличивается цена на его товар, потому что он становится "эксклюзивом на крови", я бы сказал. То есть это прагматика человека, не уважающего международное право и которому дают возможность сегодня право не уважать", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз готов экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию. Блок готов делать это через "коридоры солидарности".

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