Украина готова подписать соглашение с США об использовании ископаемых, однако есть нюанс, – Стефанишина

Украина намерена подписать предложение США по использованию редкоземельных металлов. Однако предшествовать этому должны соответствующие обсуждения.

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Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент OBOZ.UA со встречи по общим делам Европейского Союза в Варшаве. Она отметила: в настоящее время стороны находятся "в процессе переговоров по соглашению".

"Пока формируется американская администрация, вокруг происходит много процессов. Украина не отказалась от соглашения о редкоземельных полезных ископаемых. Соглашение находится в стадии обсуждения, и мы ожидаем, что оно будет подписано", – сказала Стефанишина.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский ранее отмечал: Украина приветствует инвестиции со стороны США – однако ее не следует воспринимать исключительно как страну, только экспортирующую сырье. А потому ключевым является вопрос получения возможностей для развития украинской экономики.

Соответственно, Украина готова подписать соглашение об использовании ископаемых. Однако только после ее доработки, включающей предоставление гарантий безопасности и четких экономических преимуществ.

"Украина – не просто страна сырья. И это должно быть четко зафиксировано в документе", – подытожил Зеленский.

Ранее же Белом доме резко отреагировали на отказ Зеленского подписывать предложенное США соглашение о доступе к украинским редкоземельным минералам. Такое решение украинской стороны назвали "недальновидным".

В частности, представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз скамзал, что украинский лидер "отказался от прекрасной возможности", предложенной администрацией Дональда Трампа. По его словам, США устали от безвозвратной финансовой помощи Украине, а договоренность о полезных ископаемых могла бы:

"возместить" деньги американских налогоплательщиков, направленные Киеву;

способствовать развитию украинской экономики.

При этом Хьюз подчеркнул: Белый дом считает, что тесные экономические связи с США – это лучший способ защиты Украины от будущих угроз. А также лучшая гарантия, которая является неотъемлемой частью крепкого мира.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британских СМИ, проект соглашения, которое США предлагали президенту Зеленскому на прошлой неделе, выходил далеко за пределы контроля Вашингтона над критически важными полезными ископаемыми Украины. Он предусматривал доступ к портам, инфраструктуре, нефти и газу и в целом более широкой ресурсной базе нашей страны.

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