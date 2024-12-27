В США – дискуссия. Экспертная среда обсуждает вопрос – как должна реагировать монетарная политика на вероятное повышение импортных тарифов Трампом.

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Професори двох відомих університетів роблять висновок, що ФРС не слід реагувати підвищенням ключової ставки у відповідь на "тарифну інфляцію", яка ймовірно виникне в результаті торгової війни США з зовнішнім світом. Більше того, результати їх моделювання доводять, що ФРС краще пом'якшити політику, щоб упередити падіння виробництва.

Вони пишуть: "Далеко не очевидно, що оптимальною відповіддю монетарної політики на ці тарифи має бути боротьба з інфляційними ефектами шляхом скорочення грошової маси. Тарифні шоки поєднують в собі елементи впливу як на попит так і на пропозицію, і тому монетарна політика неодмінно стикнеться з важким компромісом між утриманням інфляції і підтримкою економічної активності. Результати моделювання доводять, що оптимальна реакція монетарної політики повинна включати кредитну експансію".

Ну що тут сказати? Абсолютно здорова логіка, яка є зрозумілою навіть без моделювання.

Я про це пишу постійно – нема ніякого сенсу боротися з інфляцією витрат процентною політикою. Це лише шкодить виробництву і є абсолютно неефективним проти інфляції.

Така інфляція згасає сама собою, якщо вона не живиться додатковим попитом. Зараз в Україні підвищуються податки, що також впливатиме на ріст цін через ріст витрат та собівартості бізнесу.

Придушення "податкового" росту цін підвищенням облікової ставки так само не має сенсу. оскільки обернеться подвійним ударом по бізнесу і робочим місцям.

Де наші "школи", щоб підняти в Україні аналогічну дискусію? Наші "експерти" чомусь впевнені, що ВИСОКА ключова ставка придушує лише російську економіку, а в Україні монетарна політика свята і недоторкана.