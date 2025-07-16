Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки

В украинских банках подешевел наличный доллар – однако только в продаже. В полдень 16 июля они определили его курс в средние 41,55/42,02 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,96-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,96 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 42,05 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 42 грн.

Покупают же они его по 41,39-41,68 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,39 грн;

Райффайзен Банк – 41,68 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что до конца текущей рабочей недели (18 июля) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,3 до 42,2 грн. Т.е.:

Текущая стоимость уже находится в них.

Не исключено, что в ближайшие дни доллар подешевеет в покупке и подорожает в продаже.

Какой курс доллара выставили украинские обменники

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,2/41,85 грн (покупка/продажа), что:

на 3 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. выше в продаже.

Козырев же прогнозирует, что до конца рабочей недели курс валюты в обменниках будет находиться в пределах от 41,4 до 42,1 грн. Таким образом, ожидается, что стоимость доллара вырастет как в покупке, так и в продаже.

При этом есть все основания полагать, что в ближайшие дни курс в обменниках в покупке зайдет в прогнозные рамки. Ведь в продаже он уже находится в них.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы начали отдавать предпочтение евро перед долларом. В июне физлица купили наличных долларов на 56,5 млн меньше, чем в мае, тогда как евро – на 62,5 млн долларов (в эквиваленте) больше.

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