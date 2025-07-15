Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом в банках

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (18 июля) он будет находиться в пределах от 41,3 до 42,2 грн. Вечером же 15 июля банки покупают валюту по 41,55 грн, а продают по 42,05 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

Видео дня

В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается рост курса доллара как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,4 до 42,1 грн. Вечером же 15 июля же там определили стоимость доллара в средние 41,22/41,81 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. Оптовые обменники продолжат работать все дни недели со спредом в пределах 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик,в ближайшую неделю Нацбанку не составит особого труда "удерживать курс доллара в нужном ему коридоре". Ведь, по его словам:

Валютный рынок "очень зажат ограничениями Нацбанка валютного рынка".

Золотовалютные резервы растут.

Ежедневные объемы валютного межбанка ныне достаточно незначительные – и находятся "в пределах 300 млн долларов".

"Дефицит доллара на торгах будет традиционно закрывать НБУ. Скорее всего, ему придется проводить свои интервенции практически каждый день. По моим расчетам, для поддержки курса гривни на торгах на период с 14 по 18 июля Нацбанк потратит около 560 млн-810 млн долларов", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы начали отдавать предпочтение евро перед долларом. В июне физлица купили наличных долларов на 56,5 млн меньше, чем в мае, тогда как евро – на 62,5 млн долларов (в эквиваленте) больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!