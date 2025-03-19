Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в украинских обменниках

Украинские обменники в полдень 19 марта определили курс доллара в средние 41,25/41,65 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. дороже в покупке, однако осталось на прежнем уровне в продаже. В целом же курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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В то же время, в банках стоимость наличной валюты находится на среднем урвоне 41,3/41,9 грн (покупка/продажа) – также в ожидаемых пределах. Текущая стоимость валюты на 2 коп. дороже в продаже, но осталось на прежнем уровне в покупке, чем днем ранее.

В целом, крупные учреждения продают доллар по 41,73-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,75 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,73 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Кредобанк – 41,79 грн;

Таскомбанк – 41,95 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,88 грн.

Покупают же они ее по 41,15-41,45 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

Кредобанк – 41,41 грн;

Таскомбанк – 41,4 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В то же время, по прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (21 марта) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн. В обменниках – от 41,1 до 41,8 грн.

В целом, отметил эксперт, в ближайшую неделю ситуация на валютном рынке Украины будет положительной для гривни. Ведь, в частности, активные интервенции НБУ по продаже доллара на торгах будут сглаживать колебания курса доллара. При этом:

Нацбанк будет присутствовать на торгах на этой неделе практически каждый день.

В условиях более активной распродажи валюты экспортерами "объемы интервенций регулятора не будут рекордными".

Также, отметил он, до конца недели компании будут рассчитываться по своим налоговым обязательствам с государством. "В этот период повышается потребность в гривне как экспортеров, так и импортеров. Это поддержит курс нацвалюты на межбанке и увеличит статистику торгов за счет роста продавцов на рынке", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

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