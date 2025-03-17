В украинских банках готовятся существенно менять стоимость доллара: что будет с курсом

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (21 марта) он будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн. Вечером же 17 марта банки покупают валюту по 41,25 грн, а продают по 41,8 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,8 грн. Вечером же 17 марта обменные пункты:

покупают доллар в среднем по 41,19 грн;

продают по 41,62 грн.

В целом, отметил эксперт, в ближайшую неделю ситуация на валютном рынке Украины будет положительной для гривни. Ведь "сразу несколько факторов подстрахуют нацвалюту в ближайшие пять рабочих дней".

"С понедельника и до конца недели компании будут рассчитываться по своим налоговым обязательствам с государством. В этот период повышается потребность в гривне как экспортеров, так и импортеров. Это поддержит курс нацвалюты на межбанке и увеличит статистику торгов за счет роста продавцов на рынке", – объяснил аналитик.

Кроме того, подчеркнул он, активные интервенции НБУ по продаже доллара на торгах будут сглаживать колебания курса доллара. При этом:

Нацбанк будет присутствовать на торгах на этой неделе практически каждый день.

В условиях более активной распродажи валюты экспортерами "объемы интервенций регулятора не будут рекордными".

"Традиционно на настроение и поведение украинского валютного рынка также будут влиять обстановка на фронтах и ​​уровень обстрелов нашей инфраструктуры агрессором. Также важным элементом психологического давления на курс будет ситуация вокруг мирных переговоров", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.

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