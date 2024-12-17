Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в украинских обменниках

Украинские обменники снизили курс доллара. В полдень 17 декабря они определили его в средние 41,61/41,97 грн (покупка/продажа), что на 14 коп. дешевле в покупке и на 1 коп. в продаже, чем днем ранее. Тем не менее ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

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Как и в банках. Там стоимость наличной валюты определили в средние 41,55/42,05 грн (покупка/продажа), что на 5 коп дороже в покупке и на 10 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,99-42,15 грн. Так:

ПриватБанк – 42 грн;

Ощадбанк – 42,05 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,99 грн;

Сенс Банк – 42,15 грн;

УкрСиббанк – 42,05 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,09 грн.

Покупают же они его по 41,4-41,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,4 грн;

Ощаданк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,6 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что на текущей рабочей неделе (заканчивается 20 декабря) курс доллара в банках будет находиться в пределах 41,2 до 42,2 грн. В обменниках – на уровне от 41,5 до 42,1 грн.

Таким образом, в настоящее время стоимость валюты находиться в ожидаемых рамках, причем даже несмотря на ситуативные изменения.

"Как всегда, оптовые обменные пункты будут готовы "повышаться" по курсу приема на 2-5 копеек. И продавать валюту дешевле на 3-5 копеек, сравнивая с ценниками розничных обменников", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк обновил официальный курс доллара на 17 декабря до 41,74 грн. Он сразу на 13 коп. выше предыдущего, а также рекордный в истории Украины.

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