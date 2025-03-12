Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в украинских банках

За прошедшие сутки украинские банки ощутимо изменили курс наличного доллара. Так, в полдень 12 марта они выставили стоимость американской валюты в средние 41,25/41,8 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,63-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,63 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,78 грн;

Кредобанк – 41,78 грн;

Таскомбанк – 41,85 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,7 грн.

Покупают же они ее по 41,05-41,36 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Кредобанк – 41,36 грн;

Таскомбанк – 41,3 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В рамках ожидаемого находится курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 41,22/41,66 грн (покупка/продажа), что:

на 29 коп. выше в покупке;

на 14 коп. в продаже.

Каким будет курс доллара в Украине

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал, что в ближайшие дни в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По его словам, до конца текущей рабочей недели (14 марта) он будет находиться в пределах от 41 до 41,7 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В банках же ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже. По прогнозу, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 40,85 до 41,85 грн.

В то же время, подчеркнул он, Нацбанк сейчас имеет необходимые ресурсы и инструменты – "в виде валютных интервенций по продаже доллара на межбанке" – чтобы перекрыть дефицит нацвалюты. Более того, рассказал Козырев, последние ежемесячные объемы таких интервенций в пределах 3-4 млрд долларов "абсолютно подъемны":

как для регулятора;

так и для самого валютного рынка.

Вместе с тем, рассказал эксперт, сейчас украинцы держат на счетах в банках около 1,3 трлн грн (в эквиваленте). Бизнес – примерно столько же. Следовательно, отток даже части этих сумм на валютный рынок "чрезвычайно опасен для стабильности курса нацвалюты".

"Поэтому НБУ своими решениями дает финучреждениям возможность стерилизовать значительные суммы "горячих" денег, чтобы устранить угрозу сильной девальвации", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1000 долларов.

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