Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в обменниках Украины
В украинских обменниках ощутимо снизили курс доллара. В полдень 26 марта там его определили в средние 41,21/41,71 грн (покупка/продажа), что на 16 коп. ниже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее. В целом же курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.
В банках же произошли менее заметные изменения. Там курс наличного доллара выставили на среднем уровне 41,3/41,9 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,72-42 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,77 грн;
- ПУМБ – 42 грн;
- Райффайзен Банк – 41,72 грн;
- Сенс Банк – 41,85 грн;
- Укрсиббанк – 41,87 грн;
- Кредобанк – 41,84 грн;
- Таскомбанк – 41,9 грн;
- абанк – 42 грн;
- Прокредит Банк – 41,85 грн.
Покупают же они ее по 41,17-41,41 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,17 грн;
- ПУМБ – 41,4 грн;
- Райффайзен Банк – 41,3 грн;
- Сенс Банк – 41,4 грн;
- Укрсиббанк – 41,3 грн;
- Кредобанк – 41,41 грн;
- Таскомбанк – 41,35 грн;
- абанк – 41,4 грн;
- Прокредит Банк – 41,35 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
В то же время, по прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (28 марта) курс доллара в обменниках будет находиться в пределах от 41,15 до 41,85 грн. В банках – от 41,1 до 41,95 грн.
В целом же, по его словам, главных факторов, которые будут влиять на курсовую ситуацию в Украине в последнюю полную рабочую неделю марта, будет несколько. В частности:
- собственно, "закрытие месяца";
- закрытие первого квартала 2025 года;
- реакция украинского и мирового рынка на геополитические новости;
- экономические данные по США и странам ЕС.
Кроме того, по словам Козырева, пик весенних полевых работ у аграриев "подстрахует гривню". Дело в том, что:
- судя по активности аграриев по продаже валюты последние несколько недель, "оборотных средств в гривне им не хватает";
- это простимулирует продажу валюты агрокомпаниями на торгах "практически во все оставшиеся дни марта".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк ввел новые подходы к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс гривни. Также будет отменен список валют для ежемесячного установления официального курса. Изменения вступят в силу с 31 марта 2025 года.
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