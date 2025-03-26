Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в обменниках Украины

В украинских обменниках ощутимо снизили курс доллара. В полдень 26 марта там его определили в средние 41,21/41,71 грн (покупка/продажа), что на 16 коп. ниже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее. В целом же курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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В банках же произошли менее заметные изменения. Там курс наличного доллара выставили на среднем уровне 41,3/41,9 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,72-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,77 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Райффайзен Банк – 41,72 грн;

Сенс Банк – 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,87 грн;

Кредобанк – 41,84 грн;

Таскомбанк – 41,9 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,85 грн.

Покупают же они ее по 41,17-41,41 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,17 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,4 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Кредобанк – 41,41 грн;

Таскомбанк – 41,35 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В то же время, по прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (28 марта) курс доллара в обменниках будет находиться в пределах от 41,15 до 41,85 грн. В банках – от 41,1 до 41,95 грн.

В целом же, по его словам, главных факторов, которые будут влиять на курсовую ситуацию в Украине в последнюю полную рабочую неделю марта, будет несколько. В частности:

собственно, "закрытие месяца";

закрытие первого квартала 2025 года;

реакция украинского и мирового рынка на геополитические новости;

экономические данные по США и странам ЕС.

Кроме того, по словам Козырева, пик весенних полевых работ у аграриев "подстрахует гривню". Дело в том, что:

судя по активности аграриев по продаже валюты последние несколько недель, "оборотных средств в гривне им не хватает";

это простимулирует продажу валюты агрокомпаниями на торгах "практически во все оставшиеся дни марта".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк ввел новые подходы к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс гривни. Также будет отменен список валют для ежемесячного установления официального курса. Изменения вступят в силу с 31 марта 2025 года.

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