Приблизились к рекорду: Украина впервые за 4 месяца увеличила валютные резервы

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за декабрь-2023 выросли на 4,4%, до 40,5 млрд долл. по состоянию на 1 января 2024 года. Показатель снова превысил психологическую отметку в 40 млрд долл. и приблизился к рекордным значениям. Рост произошел после падения объема ЗВР в течение четырех месяцев подряд.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Регулятор отмечает, что роста резервов удалось добиться благодаря финансовой помощи союзников Украины.

"Этому (повышению. – Ред.) способствовали валютные поступления от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", – отметили в НБУ.

Показатель резервов близок к рекордному уровню ЗВР Украины, который был достигнут в августе-2023, – 41,7 млрд долл. Также объем резервов покрывает финансирование 5,4 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 2-3 месяца.

В целом за 2023 год международные резервы Украины увеличились на 42%. "Самая большая финансовая помощь поступила от Европейского Союза – 19,7 млрд долл. через трастовый фонд Всемирного банка – 16,4 млрд долл. США (в частности, от США, Японии, Великобритании, Норвегии и других стран), МВФ – 4,5 млрд долл. и Канады – 1,8 млрд долл.", – добавили в НБУ.

ЗВР Украины в декабре: что повлияло

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 5,55 млрд долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 708,2 млн долл.

Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал 3,56 млрд, а выкупил – 6,7 млн долл. Чистая продажа валюты составила 3,55 млрд долл., увеличившись в 1,4 раза по сравнению с ноябрем. "Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с сезонным фактором, в частности из-за активизации бюджетных расходов в конце года", – объяснили в Нацбанке.

. Нацбанк продал 3,56 млрд, а выкупил – 6,7 млн долл. Чистая продажа валюты составила 3,55 млрд долл., увеличившись в 1,4 раза по сравнению с ноябрем. "Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с сезонным фактором, в частности из-за активизации бюджетных расходов в конце года", – объяснили в Нацбанке. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 426,7 млн долл.

Золотовалютные резервы используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, экономика Украины оживает быстрее, чем ожидалось. Регулятор прогнозирует, что рост ВВП к концу года составит 5%, а не 1%, как считалось в начале 2023-го. И на это есть серьезные причины.

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