Прежний курс больше не действует: что сделали с долларом в украинских банках

В украинских банках ощутимо вырос курс наличного доллара. В полдень 10 июня они определили его в средние 41,25/41,8 грн (покупка/продажа), что сразу на 13 коп. выше в покупке и на 12 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,69-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,75 грн;

Райффайзен Банк – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Універсал Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Таскомбанк – 41,8 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 40,7-41,44 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,15 грн;

Райффайзен Банк – 41,44 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Універсал Банк – 40,7 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Таскомбанк – 41,25 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

А вот в обменниках доллар существенно подешевел. Там его курс установили на среднем уровне 41,11/41,52 грн (покупка/продажа), что на:

15 коп. ниже в покупке;

на 8 коп. в продаже.

Что будет с долларом в ближайшие дни

В целом же, в ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (13 июня) он будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

Такие же процессы ожидаются в обменниках. Там, по ожиданиям, курс будет находиться в пределах от 41,1 до 41,85 грн.

В целом же, подчеркивается, середина июня на мировом и украинском валютном рынке пройдет в условиях неопределенности. Ведь:

На перспективы развития мировой экономики и курс доллара по основным валютам ключевое влияние будет оказывать позиция и решения США в торговом противостоянии с Китаем и Европой.

Проблемы же и неопределенность "в этих вопросах только растут".

В то же время, Нацбанк, отметил Козырев, ранее частично снял напряжение на рынке – сообщив, что знает, как покрыть выросшие расходы бюджета на оборону без проведения эмиссии. Т.е., без выпуска дополнительных денег в обращение.

"Также Нацбанк не видит особых рисков в признании дефолта Украины из-за невыплат за ВВП-варранты. Я также прогнозирую закрытие этой проблемы компромиссом между украинским правительством и держателями данных бумаг. Сейчас проходит банальный торг между сторонами, что не ударит по нашему валютному рынку", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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