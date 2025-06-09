Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (13 июня) он будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн. Вечером же 9 июня банки покупают валюту по 41,15 грн, а продают по 41,7 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,85 грн. Вечером 9 июня же там определили стоимость доллара в средние 41,01/41,56 грн (покупка/продажа).

"На наличном рынке большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. Оптовые обменники продолжат работать все дни этой недели со спредом в пределах 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, середина июня на мировом и украинском валютном рынке пройдет в условиях неопределенности. Ведь:

На перспективы развития мировой экономики и курс доллара по основным валютам ключевое влияние будет оказывать позиция и решения США в торговом противостоянии с Китаем и Европой.

Проблемы же и неопределенность "в этих вопросах только растут".

"По линии США-Китай периоды негативной риторики с угрозами Пекина ввести санкции в ответ на повышение тарифов американской стороной сменяются недолгими передышками с надеждой на скорейшее достижение компромисса. Мир еще раз становится заложником этих разборок", – объяснил аналитик.

В свою очередь, Нацбанк, отметил Козырев, ранее частично снял напряжение на рынке – сообщив, что знает, как покрыть выросшие расходы бюджета на оборону без проведения эмиссии. Т.е., без выпуска дополнительных денег в обращение.

"А именно запуска "печатного станка" под расходы на армию, которое спровоцирует новую девальвацию гривни, боятся некоторые игроки нашего валютного рынка", – объяснил аналитик.

Впрочем, признал он, рост бюджетного дефицита – это "всегда дополнительное давление на курс гривни". А потому придется уже в ближайшее время "внимательно следить за поправками в бюджетный закон на этот год, которые определят реальные источники финансирования кассовых разрывов казны".

"Также Нацбанк не видит особых рисков в признании дефолта Украины из-за невыплат за ВВП-варранты. Я также прогнозирую закрытие этой проблемы компромиссом между украинским правительством и держателями данных бумаг. Сейчас проходит банальный торг между сторонами, что не ударит по нашему валютному рынку", – резюмував Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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