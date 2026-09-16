Правительство заложило в бюджет на 2027 год повышение НДС, акцизов и налога на посылки и намеревается восстановить Дорожный фонд

В Украине планируют частично восстановить Дорожный фонд, повысить налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы на топливо, а также ввести новый сбор за посылки. Новые нормы закреплены в проекте Государственного бюджета на 2027 год.

Видео дня

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Она отметила, что законопроект о бюджете уже зарегистрирован в парламенте под номером 16000.

Общая картина

Расходы бюджета (расходы, предоставление кредитов и погашение долга) превышают 8 трлн грн – это более чем в четыре раза больше, чем было до полномасштабной войны.

– это более чем в четыре раза больше, чем было до полномасштабной войны. Собственные ресурсы государства (доходы без грантов, ОВГЗ и приватизация) — 3,7 трлн грн.

Дефицит в 4,3 трлн грн правительство рассчитывает покрыть за счет международных средств.

На что планируют тратить миллиарды из бюджета

Крупнейшая статья расходов — безопасность и оборона. На это направление потребуется потратить 4,89 трлн грн (66,8% всех расходов бюджета), что почти на 12% больше, чем в 2026 году. При этом 35,7% этих расходов (1,73 трлн грн) составляют европейские средства на оружие и технику, которые учитываются в специальном фонде бюджета и могут поступать в натуральной форме.

Наибольшие невоенные расходы планируется направить на:

социальную защиту – 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн к 2026 году);

540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн к 2026 году); обслуживание государственного долга – 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн);

– 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн); образование – 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн);

– 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн); медицину – 292,5 млрд грн (+35 млрд грн);

– 292,5 млрд грн (+35 млрд грн); общины и энергетика – 133,6 млрд грн (в частности, 60 млрд грн – на планы устойчивого развития регионов, 30,4 млрд грн – дополнительная дотация общинам, пострадавшим от войны, 18,2 млрд грн – компенсация разницы в тарифах, 2 млрд грн – ДФРР и прочее).

Откуда планируют брать деньги

Собственные доходы запланированы на уровне 3,2 трлн грн (+265,9 млрд грн к 2026 году). Наибольший рост ожидается по:

НДС – на 167,2 млрд грн;

на 167,2 млрд грн; НДФЛ – на 106 млрд грн за счет роста денежного обеспечения военных;

на 106 млрд грн за счет роста денежного обеспечения военных; акцизы – на 48,7 млрд грн.

"Более 131 млрд грн из запланированных доходов поступят только в том случае, если парламент примет поправки в Налоговый кодекс", – отмечает Пидласа.

В частности, речь идет о:

повышение НДС на 1 процентный пункт и акцизов на топливо на 4 процентных пункта;

продление действия налога на прибыль банков в размере 50%.

Еще 52,5 млрд грн бюджет может получить в случае подписания президентом закона о налогообложении цифровых платформ. А почти 12 млрд грн рассчитывают получить от закона о посылках.

Объем внутренних заимствований (ОВГП) запланирован на уровне 544,4 млрд грн (почти на 125 млрд грн больше, чем в 2026 году). Для сравнения: за 8 месяцев текущего года от ОВДП на финансирование бюджета было направлено 332 млрд грн при плане в 235 млрд грн.

Потребность в международной помощи для покрытия обязательных расходов составляет $52,6 млрд. На данный момент партнеры подтвердили $20 млрд, тогда как $32,6 млрд остаются непокрытыми. Это превышает расходы на социальную защиту, образование и медицину, взятые вместе.

Нововведения проекта бюджета

Правительство предлагает ряд новых решений и перераспределений в финансовой системе:

Восстановление Дорожного фонда

Предлагается частично восстановить фонд в размере 52,8 млрд грн (34,2 млрд грн — на дороги общего пользования, 10,1 млрд грн — на погашение долгов, 8,5 млрд грн — общинам на дороги общего пользования местного значения и местные дороги и улицы).

Финансирование вооружения и техники

На нужды ВСУ будут направлены средства, взысканные по делам БЭБ, НАБУ и ДБР, от активов АРМА, штрафов Госаудитслужбы и АМКУ, а также плату за разрешения на экспорт оружия.

Перераспределение остатков

Остатки Фонда на случай безработицы (5 млрд грн) пойдут исключительно на пенсии.

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии: правительство предлагает самостоятельно определять направления расходования этих средств.

правительство предлагает самостоятельно определять направления расходования этих средств. Долг столицы: предлагается обязать город Киев погасить долг 2015 года перед государством в размере 332 млн грн.

Согласно процедуре, после представления проекта в Раде народные депутаты подают поправки до 1 октября, после чего Бюджетный комитет готовит документ к первому чтению. Его рассмотрение в парламенте ожидается в конце октября.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что правительство предлагает пересмотреть в 2027 году ряд социальных стандартов в Украине. В частности, с 1 января размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума могут вырасти на 10,4% и 10,9% соответственно. Также ожидается заметный рост курса доллара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!