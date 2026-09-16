Правительство заложило в бюджет на 2027 год повышение НДС, акцизов и налога на посылки и намеревается восстановить Дорожный фонд
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Украине планируют частично восстановить Дорожный фонд, повысить налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы на топливо, а также ввести новый сбор за посылки. Новые нормы закреплены в проекте Государственного бюджета на 2027 год.
Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Она отметила, что законопроект о бюджете уже зарегистрирован в парламенте под номером 16000.
Общая картина
- Расходы бюджета (расходы, предоставление кредитов и погашение долга) превышают 8 трлн грн – это более чем в четыре раза больше, чем было до полномасштабной войны.
- Собственные ресурсы государства (доходы без грантов, ОВГЗ и приватизация) — 3,7 трлн грн.
- Дефицит в 4,3 трлн грн правительство рассчитывает покрыть за счет международных средств.
На что планируют тратить миллиарды из бюджета
Крупнейшая статья расходов — безопасность и оборона. На это направление потребуется потратить 4,89 трлн грн (66,8% всех расходов бюджета), что почти на 12% больше, чем в 2026 году. При этом 35,7% этих расходов (1,73 трлн грн) составляют европейские средства на оружие и технику, которые учитываются в специальном фонде бюджета и могут поступать в натуральной форме.
Наибольшие невоенные расходы планируется направить на:
- социальную защиту – 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн к 2026 году);
- обслуживание государственного долга – 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн);
- образование – 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн);
- медицину – 292,5 млрд грн (+35 млрд грн);
- общины и энергетика – 133,6 млрд грн (в частности, 60 млрд грн – на планы устойчивого развития регионов, 30,4 млрд грн – дополнительная дотация общинам, пострадавшим от войны, 18,2 млрд грн – компенсация разницы в тарифах, 2 млрд грн – ДФРР и прочее).
Откуда планируют брать деньги
Собственные доходы запланированы на уровне 3,2 трлн грн (+265,9 млрд грн к 2026 году). Наибольший рост ожидается по:
- НДС – на 167,2 млрд грн;
- НДФЛ – на 106 млрд грн за счет роста денежного обеспечения военных;
- акцизы – на 48,7 млрд грн.
"Более 131 млрд грн из запланированных доходов поступят только в том случае, если парламент примет поправки в Налоговый кодекс", – отмечает Пидласа.
В частности, речь идет о:
- повышение НДС на 1 процентный пункт и акцизов на топливо на 4 процентных пункта;
- продление действия налога на прибыль банков в размере 50%.
Еще 52,5 млрд грн бюджет может получить в случае подписания президентом закона о налогообложении цифровых платформ. А почти 12 млрд грн рассчитывают получить от закона о посылках.
Объем внутренних заимствований (ОВГП) запланирован на уровне 544,4 млрд грн (почти на 125 млрд грн больше, чем в 2026 году). Для сравнения: за 8 месяцев текущего года от ОВДП на финансирование бюджета было направлено 332 млрд грн при плане в 235 млрд грн.
Потребность в международной помощи для покрытия обязательных расходов составляет $52,6 млрд. На данный момент партнеры подтвердили $20 млрд, тогда как $32,6 млрд остаются непокрытыми. Это превышает расходы на социальную защиту, образование и медицину, взятые вместе.
Нововведения проекта бюджета
Правительство предлагает ряд новых решений и перераспределений в финансовой системе:
- Восстановление Дорожного фонда
Предлагается частично восстановить фонд в размере 52,8 млрд грн (34,2 млрд грн — на дороги общего пользования, 10,1 млрд грн — на погашение долгов, 8,5 млрд грн — общинам на дороги общего пользования местного значения и местные дороги и улицы).
- Финансирование вооружения и техники
На нужды ВСУ будут направлены средства, взысканные по делам БЭБ, НАБУ и ДБР, от активов АРМА, штрафов Госаудитслужбы и АМКУ, а также плату за разрешения на экспорт оружия.
- Перераспределение остатков
Остатки Фонда на случай безработицы (5 млрд грн) пойдут исключительно на пенсии.
- Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии: правительство предлагает самостоятельно определять направления расходования этих средств.
- Долг столицы: предлагается обязать город Киев погасить долг 2015 года перед государством в размере 332 млн грн.
Согласно процедуре, после представления проекта в Раде народные депутаты подают поправки до 1 октября, после чего Бюджетный комитет готовит документ к первому чтению. Его рассмотрение в парламенте ожидается в конце октября.
Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что правительство предлагает пересмотреть в 2027 году ряд социальных стандартов в Украине. В частности, с 1 января размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума могут вырасти на 10,4% и 10,9% соответственно. Также ожидается заметный рост курса доллара.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!