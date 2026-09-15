В Украине хотят переписать "минималку" и прожиточный минимум: какие суммы заложены в Госбюджет-2027

Правительство предлагает пересмотреть в 2027 году ряд социальных стандартов в Украине. В частности, с 1 января размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума могут вырасти на 10,4 % и 10,9 % соответственно.

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Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), об этом говорится в проекте Государственного бюджета на 2027 год. 15 сентября Кабинет министров передал документ в Верховную Раду для ознакомления народных депутатов.

Что планируется изменить

Минимальная заработная плата — 9546 грн, что на 899 грн (+10,4%) больше, чем в 2026 году.

— 9546 грн, что на 899 грн (+10,4%) больше, чем в 2026 году. Прожиточный минимум на одного человека — 3559 гривен в месяц (+350 грн, или 10,9%).

— 3559 гривен в месяц (+350 грн, или 10,9%). Прожиточный минимум для трудоспособных – 3691 грн.

– 3691 грн. Прожиточный минимум для нетрудоспособных (база минимальной пенсии) – 2878 грн.

Кроме того, для расчета окладов прокуроров, налоговиков, таможенников и сотрудников государственных органов, на которых распространяются специальные законы, предлагается утвердить отдельный прожиточный минимум на уровне 2331 грн. Также из этого абзаца исключили судей, поскольку, согласно закону № 4905-IX, который Рада приняла в июне, оклад судьи рассчитывается только исходя из полного прожиточного минимума.

Следует отметить, что даже после повышения ни минимальная зарплата, ни прожиточный минимум в Украине существенно не будут дотягивать до фактического прожиточного минимума, который представляет собой стоимость базового набора товаров и услуг. Как уже сообщалось, этот показатель для работающего человека превышает 12 тыс. грн, то есть те, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Как будет приниматься Госбюджет-2027

Согласно Бюджетному кодексу, 15 сентября был крайним сроком для представления проекта Госбюджета. Его представление ожидается в эту среду, 16 сентября. Депутаты должны дать добро на рассмотрение до 21 сентября.

Далее у народных депутатов будет время до 1 октября для ознакомления с документом и внесения своих предложений. Затем утверждение бюджетных предложений ("первое чтение") должно состояться до 20 октября, и, согласно Бюджетному кодексу, смету необходимо окончательно утвердить ("второе чтение") до 20 ноября.

Как ранее писал OBOZ.UA, минимальная зарплата в Украине – самая низкая в Европе. Украинцы зарабатывают от 169 евро (8647 грн). Для сравнения: в соседней Молдове минимальная зарплата составляет 313 евро.

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