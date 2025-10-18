Правительство приняло решение усилить защиту энергетических объектов: что введут

Кабмин решил усилить защиту критической инфраструктуры. В частности, правительство приняло решение, которое позволит ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко. "Должны действовать быстро, чтобы люди всегда имели свет, тепло и воду, даже несмотря на вражеские обстрелы. На внеочередном заседании приняли ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективными. Они предоставляют соответствующим ведомствам и службам возможности быстро направлять средства и восстанавливать повреждения", – объяснила она.

Что решено:

Создать Координационный центр инженерной защиты.

Он объединит представителей правительства, областной и местной власти, операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ. Его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство восстановления.

Обновлен перечень расходов, которые финансирует государство в приоритетном режиме.

Теперь Казначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они работали даже во время атак.

Ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения.

Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть – от согласования до заключения договоров – станет на месяцы короче. Это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное.

Направлены дополнительные средства из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и "Укрзализныци".

Средства пойдут на укрепление энергетических, транспортных и жизненно важных систем, от генераторов и аккумуляторных станций до строительства инженерной защиты. Это позволит быстрее возводить защитные сооружения, оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать бесперебойную работу энергетики.

"Цель этих решений – сделать нас устойчивыми и улучшить процесс кризисного реагирования на последствия обстрелов, чтобы жизнь в Украине не останавливалась даже во время войны", – объяснила Свириденко.

